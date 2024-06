The Boys Staffel 4: Datum und Uhrzeit jeder einzelnen Folge, und das Serien-Finale steht auch schon fest

Die 4. Staffel der Amazon-Serie The Boys wird aktuell wöchentlich ausgestrahlt. Hier findet ihr eine Übersicht, wann die jeweils neuesten Folgen und das Staffelfinale zu sehen sind.

Knapp über zwei Jahre mussten Fans von Amazons wilder Superhelden-Satire The Boys auf die Rückkehr von Homelander (Antony Starr) und Billy Butcher (Karl Urban) warten. Am 13. Juni 2024 ist die 4. Staffel bei Prime Video gestartet und wartet wieder wöchentlich mit allerlei schockierender, drastischer und versauter Momente auf.

Damit ihr kein Date mit Homelander und Butcher verpasst und immer pünktlich einschalten könnt, findet ihr hier eine komplette Übersicht für Staffel 4:

The Boys Staffel 4: Anzahl der Folgen, Datum und Uhrzeit

Wie viele Folgen hat Staffel 4? Wie schon die ersten drei Staffeln besteht auch Staffel 4 von The Boys wieder aus insgesamt acht Episoden. Die Laufzeit der einzelnen Folgen beträgt jeweils um die 60 Minuten.

Der Release-Plan von The Boys Staffel 4: Wann kommt Folge 5?

Folge 1: Die Abteilung für schmutzige Tricks – 13. Juni 2024

Folge 2: Unter Patrioten – 13. Juni 2024

Folge 3: Vought on Ice – 13. Juni 2024

Folge 4: Mit der Weisheit des Alters – 20. Juni 2024

Folge 5: Beware the Jabberwock, My Son – 27. Juni 2024



Folge 6: Dirty Business – 4. Juli 2024

Folge 7: The Insider – 11. Juli 2024

Folge 8: Assassination Run – 18. Juli 2024

Um welche Uhrzeit erscheinen die Folgen? Amazon Prime Video veröffentlicht die Episoden von Staffel 4 immer donnerstags. Alle Frühaufsteher, die die neueste Folge vor der Arbeit oder der Schule schauen möchten, müssen wir allerdings enttäuschen. Die Veröffentlichungszeit ist jeweils auf 9.00 Uhr morgens gesetzt.

So düster wie noch nie: Darum geht's in The Boys Staffel 4

Die US-Wahl ist so gut wie entschieden und die baldige Vize-Präsidentin Victoria Neuman steht dem Einzug ins Weiße Haus so nah wie nie zuvor. Da sie (eher widerwillig) mit Homelander zusammenarbeitet, kündigt sich eine Katastrophe bei der bevorstehenden Wahl-Bestätigung des Kongresses am 6. Januar (!) an. Das wollen die Boys mit allen Mitteln verhindern.

Derweil zieht sich ein Riss durch die US-amerikanische Gesellschaft und Homelanders Anhängerschaft wird trotz eines Mordes in aller Öffentlichkeit immer größer und lauter. Sein Erzfeind Billy Butcher möchte eigentlich nur einen Weg finden, um Ryan aus dieser Situation zu befreien. Bald aber muss er sich fragen, ob er nicht doch zu drastischeren Mitteln greifen muss, um das Homelander-Problem ein für alle Mal zu lösen.

Wie viele Staffeln wird es geben? Das Ende von The Boys bei Amazon steht schon fest

Seit Mai dieses Jahres wissen wir endlich, wie der große Masterplan für The Boys aussieht. Die Amazon-Serie wird insgesamt 5 Staffeln umfassen. Mit Blick auf das baldige Serienende wird das bevorstehende Staffel 4-Finale nochmal besonders spannend.

Die 5. Staffel von The Boys wird derzeit von Showrunner Eric Kripke und seinem Team geschrieben. Bis zu den Dreharbeiten ist es noch eine Weile hin. Daher können wir davon ausgehen, dass Staffel 5 erst 2026 bei Amazon Prime Video aufschlagen wird.

Ganz so lang müssen Fans aber nicht auf eine Rückkehr in die Welt der Supes warten. Voraussichtlich schon nächstes Jahr startet bei Amazon die 2. Staffel des Spin-off Gen V, die chronologisch an die Ereignisse aus The Boys Staffel 4 anknüpfen soll.