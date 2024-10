Das perfekte Sci-Fi-Abenteuer wird 30: Dem endlos unterhaltsamen Film folgte ein Serien-Universum mit 398 Folgen

Vor 30 Jahren erschien ein grandios packender Sci-Fi-Blockbuster im Kino. Das bildgewaltige Abenteuer startete dank toller Ideen ein ganzes Franchise.

Der perfekte Blockbuster ist der Startschuss für ein ganzes Universum. Das beweist der Film Stargate, der heute vor 30 Jahren seine US-Premiere feierte. Noch immer wird das packende und bildgewaltige Sci-Fi-Abenteuer von Millionen von Fans gefeiert. Es ist kein Wunder, dass ihm ganze vier Serien nachfolgen sollten.

Darum geht's in im Sci-Fi-Abenteuer Stargate

Stargate dreht sich um ein streng geheimes Unternehmen der US-Regierung: Ein 1924 in Ägypten ausgegrabenes Tor soll dazu dienen, Kontakt mit weit entfernten Ecken des Universums aufzunehmen. Den ersten Schritt durch das Portal wagt eine Spezialeinheit unter Colonel O'Neil (Kurt Russel), dem der junge Wissenschaftler Dr. Jackson (James Spader) beigestellt ist.

Schaut euch hier den Trailer zu Stargate an:

Stargate - Trailer (Deutsch)

Auf der anderen Seite des Sternentors treffen sie auf eine faszinierende Welt, die überraschenderweise von Menschen bewohnt wird. Dazu gesellen sich allerdings bald furchteinflößende und brutale Aliens, die sich von den Einheimischen als Gottheiten verehren lassen. Und auch im Team der Menschen entbrennt bald ein entscheidender Konflikt.

Warum ist Stargate so grandios?

Stargate mag vielleicht kein Meisterwerk sein, wie es Filme wie 2001 oder Blade Runner für viele Sci-Fi-Fans sind. Dafür taucht es vielleicht zu wenig in die Psyche seiner Figuren ab, sagt zu wenig über das Menschsein aus. Aber Roland Emmerichs Film ist der perfekte Blockbuster. Allein die ersten fünf Minuten machen völlig klar, wie viel Potenzial in den Ideen des Films steckt.

Der bombastische Soundtrack, der sich selbst vor Star Wars nicht verstecken muss, donnert über die Bilder einer Büste der Sonnengottheit Ra. Von Anfang kann und will Emmerich seinen Anspruch an Opulenz nicht verbergen.

Kurz zeigt er das uns ferne Ägypten der 1920er Jahre in einer Sequenz, die viele an Jäger des verlorenen Schatzes erinnern wird. In solchen Szenen vermittelt der Film auch dieselben Sehnsüchte wie Spielbergs Meisterwerk: Die Lust am Reisen, an fremden Kulturen, am Abenteuer, an den Welten, die dort draußen liegen.

Es ist, also ob Emmerich ganz bewusst das Fundament eines gigantischen Franchise legt. Mit dem ewigen Zwist zwischen wissenschaftlicher Forschung und militärischer Beherrschung. Mit geheimnisvoller außerirdischer Symbolik und der reichhaltigen Mythologie ägyptischer Gottheiten. Und nicht zu vergessen beinahe karikaturesken Figuren und der gigantischen Sternenkarten im ikonischen Hauptquartier unter dem Berg: Alles in Emmerichs Films ist perfekt dafür geeignet, verbaut und reproduziert zu werden.

Es ist also vielleicht kein Wunder, das auf Emmerichs Films ganze vier Stargate-Serien mit insgesamt 398 Episoden folgen sollten:

Sogenannte Webisodes, die nur fürs Internet produziert wurden, sind Teil der Aufzählung. Aber auch 398 Folgen sind nicht genug: Angeblich arbeitet Amazon gegenwärtig am Ausbau des Sci-Fi-Universums.

Wo gibt es Stargate zu streamen?

Wer sich zum 30. Jubiläum Emmerichs Film noch einmal ansehen will, kann ihn noch für kurze Zeit auf Amazon Prime Video streamen.* Die Serie gibt es unter anderem mit allen zehn Staffeln bei Amazons Gratis-Angebot Freevee zu sehen. Auch Stargate: Universe ist dort verfügbar.