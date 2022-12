Amazon will eine der größten Sci-Fi-Reihen überhaupt zurückholen, die auf einem riesigen Cliffhanger geendet ist

Star Trek, Star Wars, Alien und viele andere Sci-Fi-Reihen wurden zuletzt wieder belebt. Bald könnte auch Stargate dran sein und zwar bei Amazon.

Mehrere Filme, fünf Serien und dann war Schluss mit Stargate. Die erfolgreiche Science-Fiction-Reihe liegt seit Jahren brach. Da die Reihe in der Zwischenzeit den Besitzer gewechselt hat, mehren sich nun die Gerüchte über eine Wiederbelebung. Doch kommt ein Film, eine Serie oder beides? Wir klären über den Stand der Entwicklungen auf.

Amazon hat angeblich große Pläne für Stargate

Die letzte große Serie, Stargate Universe, wurde 2011 abgesetzt und endete auf einem massiven Cliffhanger. Danach schaffte es noch Stargate Origins auf die Bildschirme, eine Prequel-Serie mit zehnminütigen Episoden. Seitdem hat sich hinter den Kulissen einiges getan.

2021 hat der Konzern Amazon das traditionsreiche Studio MGM gekauft, das die Rechte an Stargate besitzt. Konkrete Pläne für die Reihe über interstellare Reisen mit Portalen wurden danach nicht verlautbart. Vergangene Woche erschienen jedoch unabhängig voneinander zwei Berichte über die Zukunft von Stargate bei Amazon.

Meldung 1: Es kommt angeblich ein Stargate-Film

Ein Bericht stammt von Giant Freakin Robot , die in der Vergangenheit schon mehrere Meldungen lancierten, welche sich später als korrekt erwiesen haben. Demnach plant Amazon einen neuen Stargate-Film. Es ist allerdings nicht bekannt, ob dieser irgendeinen Bezug zu den Serien hat, in denen unter anderem MacGyver-Star Richard Dean Anderson und Aquaman Jason Momoa mitspielten.

MGM Stargate

Ebenso verrät der Bericht, ob der Film an den Ursprung der Sci-Fi-Reihe anschließen soll, nämlich Roland Emmerichs Kinofilm Stargate mit James Spader und Kurt Russell aus dem Jahr 1994. Seit jenem Erfolg hatten die beiden Stars nichts mehr mit der Reihe zu tun, während ihre Figuren in Stargate SG-1 weiterlebten. Eine Bestätigung von anderen Seiten fehlt allerdings.

Meldung 2: Amazon sucht Ideen, unter anderem vom The Expanse-Team

Die zweite Meldung stammt von der YouTube-Show State of the Gate (via Gateworld ). Darin war Film-Marketing-Expertin Jenny Stiven zu Gast und verriet Folgendes:

Amazon Creative Studios hat Produktionsfirmen aufgerufen, Pitches für Filme, Serien und ähnliches vorzustellen, ohne speziellen Fokus auf Stargate.

Im Rahmen dieser Suche nach Ideen habe Amazon bereits bekannte kreative Partner angesprochen und gefragt, was sie gern umsetzen würden.

Darunter waren die beiden Schöpfer der Science-Fiction-Serie The Expanse, Mark Fergus und Hawk Ostby. Ihre Antwort: Stargate.

Ein Stargate-Projekt vom Team hinter einer der besten Science-Fiction-Serien der letzten Jahre? Das wäre vermutlich der Traum vieler Fans. Weitere Namen, die mit Pitches für Stargate in Verbindung gebracht werden, seien die Produzenten von The Boys und J.J. Abrams Firma Bad Robot.

Auch hier gilt: Eine Bestätigung dieser Meldung gibt es weder von offizieller Seite noch von anerkannten Branchenblättern wie Hollywood Reporter oder Variety.

Der Kopf der Stargate-Serien klingt nicht optimistisch

Fans sollten vorerst nicht auf eine Fortsetzung von Brad Wrights Serien-Universum hoffen. Bei Reddit hat sich der Ko-Schöpfer von Stargate SG-1, Atlantis und Universe vor wenigen Tagen zu Wort gemeldet. In einer Fragerunde erklärte er:

Ich bin sicher, dass MGM und Amazon etwas mit dem Franchise machen werden. Ich bin weniger sicher, ob ich damit irgendwas zu tun haben werde. Vor ein paar Jahren hat sich MGM bei mir gemeldet, um ein Drehbuch für eine Pilotfolge zu entwickeln, aber seitdem hat sich so viel geändert, darunter auch die Beteiligten. Amazon betrachtet Stargate vermutlich als Blockbuster-Franchise und das dauert eine Weile. Ich wünsche ihnen alles Gute.

MGM Stargate SG-1

Wer also gehofft hat, dass der Cliffhanger am Ende von Stargate Universe eine Live-Action-Auflösung bekommt, dürfte enttäuscht werden. Immerhin wurde die Story in einer Comic-Reihe namens Back to Destiny weiter erzählt, an der Wright nicht beteiligt war.

Die bisherigen Meldungen und Aussagen deuten auf zwei Dinge hin: Amazon will Stargate zurückholen, aber es könnte mit einem harten Schnitt innerhalb der Reihe einhergehen.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Dezember bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Dezember bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind das Sci-Fi-Highlight Star Trek: Strange New Worlds, das The Witcher-Prequel Blood Origin und Geheimtipps wie 1883, The Rehearsal und The Offer.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.