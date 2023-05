Das sieht furchtbar gut aus: Action-Gott Jackie Chan ist zurück im Trailer für Hidden Strike, der Mad Max und Rush Hour kreuzt

Jackie Chan muss mit Fast X-Star John Cena Öl-Dieben das Handwerk legen. Der erste Trailer zu Hidden Strike verspricht einen actionreichen Mix aus Mad Max und Rush Hour.

Jackie Chan ist zurück. Lange Zeit war es stiller um den Action-Star, der jetzt mit Fast & Furious 10-Held John Cena eine umso imposantere Rückkehr plant. Im ersten Trailer zu Hidden Strike verbinden sich Rush Hour und Mad Max zu einer explosiven Mischung.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Hidden Strike auf Englisch an:

Hidden Strike - Trailer (English) HD

Mad Max mit Rush Hour-Duo: Action-Star Jackie Chan legt Öl-Dieben das Handwerk

Hidden Strike spielt in einer nahen Zukunft, in der eine Gruppe von Verbrechern eine Ölraffinerie im Irak um ihre Ressourcen erleichtern will. Das geht Sicherheitsmann Jackie Luo (Chan) und Ex-Soldat Chris Van Horne (Cena) allerdings gehörig gegen den Strich. Sie machen sich daran, das Öl in Sicherheit zu bringen. Während um sie herum das Kreuzfeuer tobt.

Hidden Strikes Truck-Rennen in der Wüste erinnert dabei stark an Mad Max: Fury Road, aber die Dynamik zwischen Chan und Cena bleibt ganz bei Action-Klassikern wie Rush Hour oder Shang-High Noon. Fans beider Stars können sich womöglich auf ein grandioses Vergnügen freuen.

Wann kommt Hidden Strike ins Kino?

Leider steht für Hidden Strike bisher kein präziser Starttermin fest. Wir gehen noch 2023 von einer Veröffentlichung aus. Der Action-Film könnte bei uns im Kino oder direkt im Stream anlaufen.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.