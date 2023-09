Das spektakuläre Finale des größten Zombie-Horrors aller Zeiten – jetzt als limitierte Edition verfügbar

Mit einem Finale, das sich gewaschen hat, endet The Walking Dead nach Staffel 11. Die letzten Episoden der größten Zombie-Serie überhaupt liegen jetzt als limitierte Sonderedition auf Blu-ray vor.

Aus und vorbei, zumindest für die Hauptserie: The Walking Dead endet mit der 11. Staffel, in der es noch einmal ganz hoch hergeht. Aber die Comic-Adaption lebt jetzt in euren heimischen Wohnzimmern weiter, denn Universal beschert Fans mit einer Limited Special Edition ein besonderes Schmankerl.



Seit dem 31. August 2023 ist diese Sammlerbox der 11. Staffel inklusive aller Folgen auf Blu-ray und diverser Bonusinhalte bei Amazon erhältlich. Wir verraten euch, was ihr für euer Geld bekommt.

Was bietet die Special Limited Edition von The Walking Dead Staffel 11?



Die 11. Staffel von The Walking Dead * kostet in der limitierten Sonderedition bei Amazon derzeit 39,99 Euro. Prime-Kund:innen profitieren vom kostenlosen Versand, allerdings müsst ihr euch bei der Lieferung wegen der Freigabe ab 18 Jahren persönlich identifizieren.



Da es sich um eine limitierte Sammlerbox handelt, solltet ihr euch aber sputen. Denn derartige Editionen sind erfahrungsgemäß recht schnell ausverkauft.



Neben allen 24 Episoden der 11. Staffel von The Walking Dead in der ungeschnittenen Fassung bekommt ihr mit der Special Limited Edition ein Steelbook sowie entfallene Szenen geboten. Die deutsche Audiospur liegt in DTS-HD 5.1 vor, wer des Englischen mächtig ist, kommt in den Genuss von DTS-HD 7.1.



So gut ist das Finale von The Walking Dead: Darum dürft ihr euch die 11. Staffel nicht entgehen lassen

Obwohl viele Fans das eher gemächliche Erzähltempo der letzten Staffeln von The Walking Dead kritisierten, ziehen die finalen Episoden von Season 11 noch einmal alle Register.



Für Moviepilot-Redakteur Max Wieseler ziehen die Macher mit der Storyline von Staffel 11 einen befriedigenden Schlussstrich unter die Erzählung. Das "aufregende Serienerlebnis" lasse den Cast der Serie "nochmal in spannungsgeladenen und hochemotionalen Szenen glänzen".



Neben dem grandiosen Abschluss von The Walking Dead lohnt sich die 11. Staffel aber auch für all diejenigen Zombie-Fans, die sich für die bereits angekündigten Spin-Offs des Franchises interessieren. Dabei bildet das offene Ende einzelner Figuren im Finale von The Walking Dead die Basis für diese neuen Serienableger.

