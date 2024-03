Zoff am ehemaligen Set von The Rookie-Star Nathan Fillion: Das steckt hinter dem frühzeitigen Ende von Castle

Bevor Nathan Fillion in The Rookie zum Nachwuchs-Cop wurde, verdiente er mit der Krimiserie Castle sein Geld. Hinter den Kulissen soll es dabei weniger harmonisch zugegangen sein.

Erinnert ihr euch an Castle? Die Krimiserie mit The Rookie-Titelstar Nathan Fillion, in der er acht Staffeln lang als Krimiautor Richard Castle Fälle löste? Seit dem plötzlichen Serienende vor acht Jahren scheint das einstige Erfolgsformat des Senders ABC ein wenig in Vergessenheit geraten zu sein. Man erinnert sich fast mehr an das vermutete Drama hinter den Kulissen, das sich mit Co-Star und -Ermittlerin Stana Katic aka Kate Beckett abgespielt haben soll.

Doch was steckte wirklich hinter der Castle-Fehde zwischen Caskett, wie der Serien-Ship unter Fans heißt? Und wer war wirklich schuld am frühzeitigen Ende der Serie? Wir gehen der Sache ein wenig auf die Spur!

War Castle-Charmeur Nathan Fillion weniger charmant am Set?

Im April 2016 meldete das Branchenblatt Deadline exklusiv, dass ABC eine neunte Castle-Staffel mit Fillion plant, aber weder den Vertrag von Katic noch den von Cast-Mitglied Tamala Jones aka Dr. Parish verlängern würde.



Etwa zur gleichen Zeit berichtete US Weekly von langjährigem Fehlverhalten Fillions am Castle-Set. "Nathan war lange Zeit gemein zu Stana", soll eine anonyme Quelle preisgegeben haben. Es sei sogar so weit gegangen, dass die beiden Co-Stars Paartherapie erhalten hatten, um die Wogen zu glätten.

Am 12. Mai desselben Jahres dann der Schocker: ABC setzte die Serie komplett ab, was das nur vier Tage später laufende Season-Finale zwangsläufig zum Serienfinale werden ließ. Und das, obwohl die Showrunner Alexi Hawley und Terence Paul Winter bereits Pläne für Staffel 9 hatten und davon ausgegangen waren, weiterhin Arbeit zu haben.

Supernatural - Best of Castiel

Was war der Grund für die mutmaßlichen Spannungen hinter den Kulissen?

Gerüchteweise sollen Fillion und Katic zu Beginn der Serienproduktion eine Weile miteinander ausgegangen sein, was nach dem Bruch zu Spannungen führte. Bestätigt wurde dieser Gossip jedoch nie eindeutig. Während Katics Management zur damaligen Zeit verlauten ließ, es habe keine Probleme am Set gegeben, sprach die Schauspielerin zwei Jahre später gegenüber Entertainment Weekly von einem "harschen Ende".

Laut TVLine haben die beiden Castle-Co-Leads für die achte und letzte Staffel jeweils 12 Millionen US-Dollar Gage erhalten, was sie auf Platz 7 der bestbezahlten Männer und Frauen im Seriengeschäft brachte. Wollte ABC einfach die Kosten halbieren und hatte ihr Exit am Ende gar nichts mit einem Zwist zu tun? Ganz genau werden wir das vermutlich nie erfahren, denn bis heute hält man sich diskreterweise bedeckt.

ABC Castle

"Man muss viele verschiedene Dinge abwägen", sagte ABC-Präsident Channing Dungey im August 2016 auf der TCA Press Tour (via US Weekly ) über die Absetzung von sowohl Castle als auch Nashville. "Und am Ende des Tages hatte ich nicht das Gefühl, dass unsere Zukunft unbedingt in diesen beiden Serien liegt – auch wenn Castle und Nashville lange Zeit gute Shows mit guten Schauspielern für uns waren."

Wo kann man Castle streamen?

Alle acht Staffeln der Krimiserie mit Nathan Fillion und Stana Katic liegen beim deutschen Disney+ * vor.

Wie ging Castle denn nun aus?

Achtung, Spoiler zum Castle-Serienfinale: Die Finalfolge der Serie (8x22) heißt Crossfire beziehungsweise Auf Leben und Tod und ging am 16. Mai 2016 beim US-Network ABC über die Bühne. Richard scheint den Fall um den korrupten CIA-Mitarbeiter mit dem Decknamen LokSat (Gerald McRaney) endlich gelöst zu haben. Zu Hause werden er und Beckett allerdings von Anwalt Caleb Brown (Kristoffer Polaha) überrascht, der sich als Mitverschwörer entpuppt. Es kommt zum Schusswechsel, bei dem Brown stirbt, während das Caskett-Duo verblutend am Boden liegt.

Mit diesem Cliffhanger wäre die Staffel geendet, hätte es wie geplant eine neunte Season gegeben, in der Beckett vielleicht sogar tot gewesen wäre. Stattdessen sehen wir einen Flash-Forward sieben Jahre in die Zukunft: Das Paar hat mittlerweile drei Kinder und schwört sich ewige Treue – the end. Spoiler Ende.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.