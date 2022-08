Das verschollene US-Remake von Sailor Moon ist nach 30 Jahren aufgetaucht und du kannst es jetzt schauen

Die legendäre Pilotfolge des US-Remakes von Sailor Moon war jahrzehntelang verschollen. Eine YouTuberin hat sie in einer aktuellen Doku komplett enthüllt.

In den 90er-Jahren war Sailor Moon nicht aus dem Anime-Programm auf RTL II wegzudenken. Die kultige japanische Serie konnte auch in Deutschland eine große Fangemeinde für sich gewinnen und dürfte für viele heute absolutes Nostalgie-Gold sein.

Anfang der 90er sollte in den USA eine amerikanisierte Sailor Moon-Serie starten, die als Saban Moon bekannt wurde. Ein Projekt, das Anime-Szenen mit Realszenen mixt, kam aber nie über eine Pilotfolge hinaus. Das verschollene Material wurde jetzt erstmal enthüllt und ihr könnt es komplett schauen.

YouTuberin präsentiert komplette Pilotfolge des verschollenen US-Sailor Moon-Remakes

Die YouTuberin Ray Mona hat es sich zur Aufgabe gemacht, verschollene Medien-Projekte aufzuspüren und zu enthüllen. Laut The Verge hat sie sich für eines ihrer Videos auch auf die Suche nach der nie veröffentlichten Saban Moon-Pilotfolge gemacht. In einem neuen über zweistündigen Video ist es ihr jetzt gelungen, das Material in voller Länge zu enthüllen. Ab ca. 1:43:49 startet die verschollene Pilotfolge:

Gerade durch den Mix aus animierten und realen Szenen macht die verschollene Pilotfolge der amerikanisierten Sailor Moon-Version auf jeden Fall einen ziemlich bizarren Eindruck.

Womöglich war das auch der Eindruck der Verantwortlichen, weshalb dann einfach die originale Sailor Moon-Serie auf Englisch synchronisiert und in den 90ern ebenfalls in die USA gebracht wurde.

Was haltet ihr von der verschollenen Pilotfolge des US-Sailor Moon-Remakes?