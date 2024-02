"Das wird wehtun": Russell Crowe brach sich bei Abenteuerfilm beide Beine und merkte es erst 10 Jahre später

Für den Dreh des Abenteuerfilms Robin Hood ging Russell Crowe bis an die Schmerzgrenze und darüber hinaus. Wie er kürzlich verriet, brach er sich beide Beine und machte einfach weiter.

Russell Crowe spielt in seinen Filmen nicht nur öfters knallharte Typen, sondern ist wohl selbst einer. Wie er in einem aktuellen Interview erzählte, kam es damals beim Dreh des Abenteuerfilms Robin Hood (2010) von Ridley Scott zu einem heftigen Unfall. Das wahre Ausmaß seiner Verletzung wurde Crowe aber erst viel später bewusst. Vom Arbeiten ließ er sich davon damals auch nicht abhalten.

Russell Crowe verletzte sich bei Abenteuerdreh heftig und machte einfach weiter

Im Interview mit dem People Magazine zu seinem neuen Film Land of Bad verriet Crowe, dass er am Robin Hood-Set von einer Burg aus auf einen steinharten Boden gesprungen ist. Er dachte sich dabei schon, dass das nicht gut enden würde:

Als ich sprang, dachte ich: 'Das wird wehtun.'

Der Star beschreibt das Gefühl, auf dem Boden zu landen, wie einen elektrischen Schlag, der durch seinen Körper schoss. Crowe riss sich aber zusammen, ging weiter zur Arbeit und beendete den letzten Monat der Dreharbeiten trotz Verletzung.

10 Jahre später unterzog sich Crowe einem Ultraschall und danach fragte ihn der Arzt, wann er sich die Beine gebrochen hat. Rückstände in den Knochen waren dann noch zu sehen. Der Schauspieler realisierte erst dadurch, dass er sich bei dem Unfall am Robin Hood-Set beide Beine gebrochen hat.

In typischer Crowe-Manier sagte er dazu nur noch:

Alles für die Kunst. Kein Gips, keine Schienen, keine Schmerzmittel, einfach weiter arbeiten und mit der Zeit haben sie sich selbst geheilt.

Hier könnt ihr den Trailer zum neuen Russell Crowe-Film Land of Bad schauen:

Land of Bad - Trailer 2 (English) HD

In seinem neuen Action-Thriller spielt Crowe den Air Force-Drohnenpiloten Reaper, der gemeinsam mit einem Einsatzteam rund um den jungen Kinney auf eine tödliche Mission geschickt wird. Als sie von feindlichen Truppen eingekesselt werden und in der Falle sitzen, kann nur Reaper das Team retten. Ein deutscher Kinostart für Land of Bad steht noch nicht fest.