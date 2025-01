David Fincher enthüllt, was am Ende von Sieben wirklich im Karton mit dem Kopf ist

Über das Ende von David Finchers Serienkiller-Thriller Sieben ragen sich seit 30 Jahren morbide Sagen, Geschichten und Gerüchte. Eines davon legt der Regisseur nun zur Ruhe.

Das Finale von David Finchers Serienkiller-Thriller Sieben ist eines der härtesten und herzzerreißendsten im ganzen Genre. Als die ungleichen Detectives Mills (Brad Pitt) und Somerset (Morgan Freeman) den fanatischen Mörder John Doe (Kevin Spacey) zum Schauplatz seiner letzten beiden Morde führen, kommt ein Kurier mit einem Karton vorbei.

Was ist im Karton? Spoiler: Der abgetrennte Kopf von Mills' schwangerer Partnerin Tracy (Gwyneth Paltrow). Aber was war wirklich in der Requisite des Kartons am Set? Zu dieser Frage wurde der Filmemacher jüngst befragt.

Sieben-Regisseur David Fincher klärt 30 Jahres altes Rätsel auf: Das war wirklich im Karton

Im Gespräch mit Entertainment Weekly konfrontierte man Fincher jüngst mit dem anhaltenden Gerücht, man habe tatsächlich einen prosthetischen Kopf von Schauspielerin Paltrow anfertigen lassen, den man erst in letzter Minute entschied, nicht zu zeigen. Aber ist das wirklich der Fall gewesen oder legt man falsches Zeugnis ab, wenn man diesen vermeintlichen Filmfakt wiederholt? Folgendes hatte der Filmemacher zu sagen:

Nein, das ist komplett lächerlich. Ich glaube, wir hatten einen sieben oder acht Pfund schweren Schrotsack. Wir hatten recherchiert, um herauszufinden, welcher Anteil davon auf ihren Kopf zurückzuführen wäre, wenn Gwyneth Paltrows Body-Mass-Index X wäre. Wir hatten also eine Vorstellung davon, wie viel das wiegen würde, und ich glaube, da war ein Gewicht drin.

Zusätzlich habe die Requisite eine blonde Perücke und etwas Blut in der Schachtel platziert, damit man höchstens den Ansatz dessen erahnen könnte, was sich Schreckliches im Inneren befindet. Und das hat einen guten Grund, wie Fincher im Weiteren erklärt:

Vergesst nicht, dass Morgan 16 oder 17 dieser Dinger geöffnet hat. Aber wie ich immer sage: Wenn man Morgan Freeman hat, muss man nicht sehen, was im Karton ist.

Sieben wird dieses Jahr 30 Jahre alt und ist mit einer beträchtlichen Community-Wertung von 8,2 der am zweitbesten bewertete David Fincher-Film auf Moviepilot – gleich hinter Fight Club mit 8,5.

Wo kann man den Serienkiller-Thriller Sieben streamen?

Leider ist Sieben aktuell in keinerlei Flatrate vorhanden, was für manche sicherlich als filmische Todsünde durchgeht. Aber macht euch keinen Kopf: Man kann den Film als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Sky, Apple TV, MagentaTV und Co. bekommen.