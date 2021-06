DC-Kontroverse: Batman bekommt absurdes Sex-Verbot – und Robert Pattinson muss die Hose anbehalten

In der animierten Harley Quinn-Serie darf Batman keinen Oralsex mit Batwoman haben. Es ist ein gewohnt prüdes amerikanisches Verbot. Robert Pattinson tut uns dadurch jetzt schon leid.

In den DC-Kinofilmen ist Batman zuletzt immer düsterer geworden und hat auch vor dem Töten nicht zurückgeschreckt. Mit runtergelassener Hose oder einer geschickten Zunge in Action werden wir ihn aber wohl niemals erleben.

Einem neuen Interview zufolge wollten die Macher der animierten Harley Quinn-Serie mit Kaley Cuoco in Staffel 3 eine Oralsex-Szene zwischen Batman und Catwoman. Die musste aber gestrichen werden. Neben blutiger Gewalt und sexuellen Ausschweifungen der Joker-Gespielin darf der Dunkle Ritter wegen einer absurden Begründung keinen Spaß haben.

"Helden machen sowas nicht" – Batman ist von DC kein Sex vergönnt

Wie unter anderem IndieWire berichtet, sprach Harley Quinn Co-Schöpfer Justin Halpern in einem aktuellen Variety -Interview darüber, wie DC die geplante Oralsex-Szene mit Batman in Staffel 3 deutlich ablehnte:

Es ist unglaublich befriedigend und wertvoll, Charaktere zu verwenden, die als Schurken gelten, weil man einfach so viel mehr Spielraum hat. Ein perfektes Beispiel dafür ist in dieser dritten Staffel von ‚Harley‘, [als] wir einen Moment hatten, in dem Batman Catwoman oral befriedigt. Und DC sagte: 'Das könnt ihr nicht tun. Das könnt ihr absolut nicht tun.' Sie sagen: 'Helden machen sowas nicht.'

Also sagten wir: 'Wollt ihr damit sagen, dass Helden nur egoistische Liebhaber sind?' Sie sagten: 'Nein, wir verkaufen Helden als Spielzeug. Es ist schwer, ein Spielzeug zu verkaufen, wenn Batman auch jemanden sexuell befriedigt.

Hier kriegt ihr einen Eindruck von der animierten Harley Quinn-Serie:

Harley Quinn - Trailer (English) HD

Als kleinen Nachtrag fügte Variety noch hinzu, dass sich Justin Halpern und Co-Schöpfer Patrick Schumacker gegenüber DC sehr anerkennend zeigten und meinten, sie hätten bei problematischen oder extremen Ideen viel Unterstützung bekommen. Offen bleibt auch, ob die geplante Szene zwischen Batman und Catwoman zumindest noch angedeutet wird.

Bei Oralsex oder Sex jeglicher Art hört in den USA der Spaß aber sehr schnell auf. Dabei hält sich die animierte Harley Quinn-Serie, die in Deutschland leider noch nirgends zu sehen ist, sonst kaum mit extremen Szenen zurück.

Die Produktion, die von vielen als Deadpool in noch krasser beschrieben wird, spendiert Harley neben diversen blutigen Gewaltausbrüchen außerdem einen queeren Handlungsstrang durch ihre Gefühle zu Poison Ivy.

Robert Pattinson muss die Hosen in The Batman anbehalten

Nach Ben Affleck in Zack Snyders DC-Blockbustern wird der Dunkle Ritter als nächstes von Robert Pattinson in The Batman verkörpert. Ein bisschen Mitleid haben wir mit ihm ja schon jetzt, denn die Fledermaushose wird sein Bruce Wayne durch so eine Meldung definitiv ebenfalls anbehalten müssen.

Schaut hier noch den Trailer zu The Batman:

The Batman - Trailer (Deutsch) HD

Egal, wie düster seine Verkörperung der DC-Ikone ausfallen wird, als Held darf auch dieser Batman keinen (sexuellen) Spaß haben. In den deutschen Kinos soll The Batman am 3. März 2022 starten.

