DC ohne Chance: Doctor Strange 2 übertrifft The Batman, aber ein MCU-Konkurrent bleibt unerreichbar

Mit der Fortsetzung Doctor Strange 2 hat Marvel einen neuen Box-Office-Überflieger in die Kinos gebracht. Das neue MCU-Abenteuer stellt jetzt schon The Batman aus dem Hause DC in den Schatten.

Dass Doctor Strange in the Multiverse of Madness ein Erfolg an den Kinokassen wird, dürften nur wenige bezweifelt haben. Die Frage ist nur, wie erfolgreich der Film wird. Die ersten Zahlen zeigen: Bereits an seinem Startwochenende ist die Doctor Strange-Fortsetzung der DC-Konkurrenz The Batman weit überlegen.

Bei einem Budget von 200 Millionen US-Dollar konnte Doctor Strangen 2 in den USA 185 Millionen US-Dollar innerhalb der ersten drei Tage einspielen. International kommen 265 Millionen US-Dollar dazu, was den Film weltweit auf 450 Millionen US-Dollar bringt. Es ist das zweiterfolgreichste Startwochenende seit Pandemie-Beginn, wie der Hollywood Reporter zusammenfasst.

The Batman ist keine Konkurrenz für Doctor Strange 2

Im Vergleich: The Batman wartete am seinem Startwochenende mit einem weltweiten Einspiel von rund 250 Millionen US-Dollar ein. Schon das war bemerkenswert. Mit der Zugkraft eines MCU-Blockbusters kann DC derzeit allerdings nicht mithalten. Marvel jagt lediglich sich selbst hinterher, konkret Spider-Man: No Way Home.

Hier könnt ihr den Trailer zu Spider-Man: No Way Home schauen:

Spider-Man: No Way Home - Trailer (Deutsch) HD

Während es nur eine Frage der Zeit ist, bis Doctor Strange die 765 Millionen Dollar passiert, die The Batman in seinem gesamten Lauf eingespielt hat, dürfte der jüngste Spider-Man-Film mit 1,9 Milliarden US-Dollar der Spitzenreiter der Pandemie-Ära bleiben. Auch der nächste MCU-Film, Thor 4: Love and Thunder, dürfte an diese bemerkenswerte Zahl nicht herankommen.

Marvel-Podcast: Wie gut ist die Moon Knight auf Disney+?

Das Marvel Cinematic Universe stellt einen neuen (Anti-)Helden vor. Wir diskutieren im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die ersten Folgen von Moon Knight.

Im Podcast widmen wir uns der Frage: Macht Moon Knight wirklich alles anders als die anderen MCU-Serien auf Disney+? Oder lohnt sich die düstere Charakterstudie mit Oscar Isaac nur für eingefleischte Marvel-Fans?



