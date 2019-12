DC schlägt Marvel: Die Top 10 der besten Superheldenfilme 2019

Wenn es um Superheldenfilme geht, hatte in den letzten Jahren meist Marvel die Nase vorn. 2019 hat sich das Blatt trotz Avengers: Endgame jedoch gewendet.

Denkt man an Superheldenfilme, denkt man heutzutage vor allem an Marvel und das unaufhaltsame Marvel Cinematic Universe. Im Kontrast dazu steht das DC Extended Universe, das nie so richtig Fahrt aufnehmen konnte und sich mittlerweile im Umbruch befindet.

Doch die Zeichen stehen auf Wandel. Trotz Marvels jahrelanger Dominanz und dem vorläufigen Höhepunkt des MCU in diesem Jahr muss sich das Powerhouse in der Top 10 der besten Superheldenfilme 2019 geschlagen geben. Welcher Film den Thron erklimmen konnte und welche Filme es noch in die Bestenliste geschafft haben, erfahrt ihr auf den nachfolgenden Seiten.

Wie kam die Top 10 der besten Superheldenfilme 2019 zustande?

Wir haben uns eure Bewertungen aller Superheldenfilme angesehen, die zwischen dem 01. Januar 2019 und dem 31. Dezember 2019 erstmals in Deutschland erschienen sind. Darunter fallen Kino-, DVD- und VoD-Starts. Dazu zählen auch solche Filme, die nicht direkt einen Superhelden, aber damit eng verbundene Superschurken als Hauptprotagonisten vorweisen können.

Außerdem haben es nur Filme in die Liste der besten Superheldenfilme 2019 geschafft, die mindestens 25 Bewertungen in unserer Datenbank vorweisen können.

Welcher ist euer liebster Superheldenfilm 2019?