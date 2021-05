DC-Überflieger heute im TV: Der abgefahrene Horror-Ableger von Aquaman ist trotzdem schon begraben

Heute Abend läuft Aquaman auf ProSieben. Bis heute ist es der erfolgreichste DC-Film. Das geplante Horror-Spin-off wurde allerdings schon wieder begraben.

Während Marvel und Disney in den vergangenen Jahren einen Mega-Erfolg nach dem anderen feierten, mussten DC und Warner Bros. bei der Entstehung ihres großen Filmuniversums einige Rückschläge hinnehmen.

Eine der wenigen Ausnahmen ist Aquaman.

Sowohl die Kritiker:innen als auch die Fans waren dem ersten Solofilm rund um Jason Momoas Superhelden wohlwollend gesonnen. An den Kinokassen passierte Aquaman mühelos die Milliarden-Marke. Nicht einmal Joker konnte diesen Triumph übertreffen.

Aquaman läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben. Alternativ könnt ihr den Film mit diversen Kauf- und Leihoptionen bei Amazon Prime Video * streamen.

Die traurige Geschichte des Horror-Ablegers von Aquaman

Es dauerte nicht lange, bis Berichte zu Aquaman 2 auftauchten. Die obligatorische Fortsetzung soll im Dezember 2022 den Milliarden-Erfolg des ersten Teils wiederholen. Darüber hinaus nahmen DC und Warner die Arbeit an einem weiteren Aquaman-Projekt auf, das in die Horrorkerbe schlagen sollte: The Trench.

Hier könnt ihr den Trailer zu Aquaman schauen:

Aquaman - Final Trailer (Deutsch) HD

Aquaman-Regisseur James Wan, der durch die Saw- und Conjuring-Filme bereits einiges an Horrorerfahrung gesammelt hat, sollte das Spin-off über die Trench produzieren. Im Gegensatz zu Aquaman, dessen Produktion bis zu 200 Millionen US-Dollar verschlungen haben soll, war für den Film ein deutlich kleineres Budget geplant.

Wer sind die Trench? Bei den Trench handelt es sich um atlantische Kreaturen, die in der Dunkelheit des Ozeans leben und von den anderen Meeresbewohner:innen gefürchtet werden. Im ersten Aquaman-Film verantworten sie gleich mehrere albtraumhafte Sequenzen.

Obwohl niemand nach The Trench gefragt hatte, offenbarte sich hier eine spannende Möglichkeit, eine abgründige Ecke des DC-Universums zu erforschen. Aus dem DC-Underdog hätte ein ähnliches Phänomen wie Joker werden können. Schlussendlich hat das Studio aber selbst das Vertrauen in das Projekt verloren.



Im April 2021 berichtete der Hollywood Reporter , dass The Trench auf Eis liegt. Es ist nicht der einzige DC-Film, von dem sich Warner unerwartet verabschiedet hat. Auch die Entwicklung von Ava DuVernay New Gods-Adaption wurde eingestellt. Das ist durchaus schade, denn The Trench und New Gods hätten richtige Ausreißer im DC-Universum werden können.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Hättet ihr gerne ein Aquaman-Spin-off über die Trench gesehen?