Deadpool in Doctor Strange 2: Skurriles Video erfüllt Marvel-Traum

Viele Marvel-Fans wünschten sich einen Deadpool-Auftritt in Doctor Strange 2. Den erfüllt jetzt ein Video, in dem Ryan Reynolds' Söldner blutig zur Tat schreitet.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness brennt ein ganzes Cameo-Feuerwerk ab, aber Deadpool (Ryan Reynolds) ist nicht dabei. Marvel-Fans träumten vor Kinostart vor dessen MCU-Einstand an der Seite von Stephen Strange (Benedict Cumberbatch). Jetzt macht ein Video den Fan-Traum doch noch wahr. Es folgen Spoiler zur Handlung von Doctor Strange 2.

Deadpool rettet Marvel-Helden im Fan-Video zu Doctor Strange 2

Im jüngsten Marvel-Kinofilm wird die Heldentruppe der Illuminaten um Reed Richards (John Krasinski) von einer fiesen Wanda/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) gnadenlos auseinandergenommen. Nicht so im Fan-Video. Dort findet sich der Reynolds' großmäuliger Söldner in der Szene wieder und schleicht sich an Olsens Figur an. Um dann per Schwert den Tag zu retten.

Der Deadpool-Auftritt in Doctor Strange 2 wurde vor Veröffentlichung des Films in vielen Varianten durchdiskutiert. So sollte er beispielsweise Gefangener der Illuminaten sein. Marvel entschied sich allerdings gegen den Auftritt.

Wann kommt Ryan Reynolds mit Deadpool 3 ins MCU?

Deadpools MCU-Einführung ist aber bereits ausgemachte Sache. Mit Deadpool 3 soll Reynolds' Figur seinen Platz im Leinwand-Universum einnehmen. Wann der Film im Kino starten soll steht noch nicht fest. Wir rechnen nicht vor Ende 2023 mit einer Veröffentlichung.

Was haltet ihr vom Doctor Strange 2-Fanvideo?