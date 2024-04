"Demütigung ist eine schwere Sache": Anne Hathaway sagt, Christopher Nolan und Interstellar haben ihre Karriere gerettet

Nachdem Anne Hathaway den Oscar für Les Misérables gewann, folgte ein Online-Shitstorm. Die Schauspielerin verriet nun, dass Christopher Nolan ihre Karriere danach mit Interstellar rettete.

2012 war ein turbulentes Jahr für Anne Hathaway. Nachdem die Schauspielerin in Christopher Nolans Batman-Abschluss The Dark Knight Rises zu sehen war und dafür von Kritiker:innen und Fans gefeiert wurde, stand sie für die Musical-Verfilmung Les Misérables vor der Kamera. Obwohl der Der Teufel trägt Prada-Star dafür sogar den Oscar als beste Nebendarstellerin erhielt, löste die Rolle online einen regelrechten Shitstorm aus und Hathaway zog Spott für ihre Darstellung der jungen Mutter Fontine auf sich.

Wie die Schauspielerin nun in einer umfangreichen Coverstory gegenüber Vanity Fair erklärte, hatte dies sogar weitreichende Konsequenzen für ihre Karriere: "Viele Leute wollten mir keine Rollen geben, weil sie besorgt darum waren, wie toxisch meine Identität online geworden war."

Christopher Nolan war Anne Hathaways Engel und gab ihr mit Interstellar eine ihrer Lieblingsrollen

Christopher Nolan hatte jedoch keine Bedenken und bot ihr für seinen Film Interstellar mit der NASA-Wissenschaftlerin Dr. Amelia Brand eine großartige Rolle an, über die Hathaway heute sagt, sie habe sogar ihre Karriere gerettet:

Ich hatte einen Engel in Christopher Nolan, dem das alles egal war, und der mir eine der schönsten Rollen in einem der besten Filme gegeben hat, von denen ich jemals Teil war. Ich weiß nicht, ob er wusste, dass er mich damit unterstützt, aber es hatte diesen Effekt. Und meine Karriere hat ihr Momentum nicht auf die Art verloren, wie sie es ohne seine Unterstützung hätte tun können.

Obwohl sich die Schauspielerin darüber bewusst war, dass es zu ihrem Job gehört, mit öffentlicher Kritik umzugehen, sei dies dennoch eine schwierige Zeit für sie gewesen:

Demütigung ist eine schwere Sache. Der Schlüssel ist, dich davon nicht unterkriegen zu lassen. Man muss mutig bleiben und das ist hart, denn manchmal denkt man 'Wenn ich auf Nummer sicher gehe, wenn ich die Mitte umarme, wenn ich nicht zu viel Aufmerksamkeit auf mich ziehe, werde ich auch nicht verletzt.' Aber wenn man das will, darf man keine Schauspielerin werden.

Anne Hathaway: Bald zu sehen in Als du mich sahst

Anne Hathaway ist als Nächstes in dem Liebensdrama Als du mich sahst an der Seite von Nicholas Galitzine (Royal Blue) auf Amazon Prime Video zu sehen. Der Film startet am 2. Mai 2024 auf dem Streaming-Dienst.

