Den gruseligsten Horror-Film des Jahres gibt es jetzt fürs Heimkino: Er verängstigte das Publikum und löste einen Hype aus

Es war der Horror-Hype des Jahres und ein echter Überraschungserfolg. Wir erzählen euch die Erfolgsgeschichte und stellen die Heimkinofassung vor.

Skinamarink ist das Spielfilmdebüt von Regisseur Kyle Edward Ball, der auch das Drehbuch schrieb und den Streifen in seinem Elternhaus drehte. Der kanadische Low-Budget Film kostete gerade einmal 15.000 US-Dollar und wurde vom Geheimtipp zur Boxoffice-Sensation. Denn mit über 2,1 Millionen Dollar spielte er weltweit das 140-fache der Produktionskosten wieder ein. Jetzt erscheint Skinamarink fürs Heimkino.

Neben der Blu-ray-Fassung * erscheint Skinamarink auf DVD * und natürlich gibt's den Grusel-Schocker auch zum Streamen * auf Amazon Prime.

Bonusmaterial:

Audiokommentar von Regisseur Kyle Edward Ball und Kameramann Jamie McRae

Kinotrailer

Wende-Cover



Die ungewöhnliche Erfolgsgeschichte von Skinamarink

In seiner Heimat Kanada führte Regisseur Ball sein Werk auf einigen Filmfestivals vor, in den USA startete er dann aber plötzlich großflächig in 692 Kinos. Das lag nicht nur an der Mundpropaganda, vor allem ein Leak löste den Hype aus. Wie Variety berichtet, gelangte durch einen technischen Fehler auf einer der Festival-Plattformen Skinamarink illegal ins Netz und erhielt so viel Aufmerksamkeit, dass die Kinos den Indie-Schocker einkauften.

Skinamarink - Trailer (Deutsch) HD

Seitdem wird der unglaubliche Gruselfaktor des Films auf Social Media gehypt. Ein Fan auf Twitter schreibt : Selbst wenn du ihn beim Gucken erst als nicht so gruselig empfindest, findest du plötzlich nicht mehr in den Schlaf. Skinamarink bietet den subtilen Horror, den wir aus Filmen wie Paranormal Activity oder Blair Witch Project kennen: Eine Vorstellung von dem, was da spürbar lauert, aber nicht richtig greifbar ist. Diese Art des Horrors wirkt nach und spielt uns Streiche, wenn wir selber nachts im Dunkeln liegen.



Auch wenn der Film wegen seiner Erfolgsgeschichte oft mit Blair Witch Project verglichen wird, haben den jungen Regisseur eher andere und viel ältere Filme beeinflusst. Er gab in einem Interview gegenüber dem Horror-Magazin Fangoria an, dass Wavelength (1967) und der Slasher-Film Black Christmas (1974) als Inspiration galten.



Darum geht es im Horror-Schocker Skinamarink

Mitten in der Nacht wachen der vierjährige Kevin (Lucas Paul) und seine sechsjährige Schwester Kaylee (Dali Rose Tetreault) auf. Ihre Eltern sind nirgendwo zu finden und was noch merkwürdiger ist: Alle Fenster und Türen verschwinden auf unerklärliche Weise. Die Stille übertönen die Geschwister mit Zeichentrickfilmen und Spielzeug, bis eine Stimme aus den Ecken des Hauses zu ihnen spricht.

Einen ungewöhnlichen und spannender Blickwinkel bietet schon allein das unglaublich junge Alter der Protagonist:innen. Zu jung, um zu verstehen, was um sie herum passiert, sind sie dem Geschehen ausgeliefert und wir als Zuschauer:innen müssen das Grauen durch die naiven Kinderaugen miterleben.

