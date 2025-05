Den neuen Jenna Ortega-Thriller könnt ihr nur heute im Kino schauen: Er entfesselt höllischen Bilderrausch

Nur am Mittwoch läuft ein neuer Film mit Wednesday-Star Jenna Ortega und Pop-Talent The Weeknd im Kino. Er verbindet Musik mit Psychotrip für eine surreale Höllenreise.

In der Öffentlichkeit ist der Kanadier Abel Tesfaye vor allem als extrem erfolgreicher Musiker The Weeknd bekannt. Neben seinen Alben hat es den Popstar als Schauspieler in der kontroversen HBO-Serie The Idol auch schon im größeren Rahmen vor die Kamera verschlagen.

Das ambitionierteste Filmprojekt mit The Weeknd heißt aber Hurry Up Tomorrow und ist als audiovisuelle Ergänzung zu seinem aktuellsten, gleichnamigen Album angelegt. Die Besonderheit: der Film läuft als Event nur heute in den Kinos!

Thriller Hurry Up Tomorrow mixt wahren Hintergrund mit Bilderrausch

Der Film wurde von It Comes at Night-Regisseur Trey Edward Shults inszeniert und in enger Absprache mit The Weeknd selbst entwickelt, der in der Hauptrolle eine fiktionalisierte Version von sich selbst spielt.

Der Musiker leidet in Hurry Up Tomorrow unter Schlafproblemen und begibt sich schließlich mit einer geheimnisvollen Fremden auf eine ebenso rätselhafte wie folgenschwere Odyssee. Als Co-Stars neben The Weeknd sind in dem Thriller-Drama unter anderem Jenna Ortega (Wednesday) und Barry Keoghan (Saltburn) zu sehen.

Schaut hier noch einen Trailer zu Hurry Up Tomorrow:

Hurry Up Tomorrow - Trailer 2 (English) HD

Hurry Up Tomorrow basiert teilweise auf wahren Begebenheiten aus dem Leben des Popstars. So greift der Film auch einen realen Vorfall auf, bei dem The Weeknd 2022 während eines ausverkauften Stadionkonzerts in Los Angeles seine Stimme verloren hat und den Gig vorzeitig abbrechen musste. Gleichzeitig ist der Film stark von sämtlichen Songs des Musikers geprägt und dürfte vor allem Fans eine besondere Erfahrung bieten.

Mit dem Album beendete The Weeknd eine Trilogie, die noch aus After Hours (2020) sowie Dawn FM (2022) besteht und eine Höllenfahrt mitsamt Erlösung beschreibt, nach der der Musiker angeblich mit seinem Pseudonym abgeschlossen hat. Zukünftige Musik soll eher unter seinem realen Namen Abel Tesfaye erscheinen. Womöglich ist alles aber nur ein geschickter Marketing-Schachzug in der verschachtelten Karriere des Popstars.

Thriller-Experiment Hurry Up Tomorrow läuft in manchen Kinos häufiger

Als Event-Special läuft der Film in den meisten deutschen Kinos nur am 14. Mai 2025. Einige Standorte zeigen Hurry Up Tomorrow aber an den nachfolgenden Tagen noch einmal. Am besten überprüft ihr die Spielzeiten eurer lokalen Kinos für mehr Infos dazu. Ob und wann der Film online als Stream erscheint, ist zurzeit noch nicht bekannt.