Den vielleicht besten Sci-Fi-Film des letzten Jahrzehnts gibt es am Black Friday deutlich günstiger

Mit Interstellar hat Christopher Nolan ein Sci-Fi-Epos geschaffen, das seinesgleichen sucht. Amazon bietet den Film am Black Friday als 4K-Blu-ray mit starkem Rabatt an.

Wenn Christopher Nolan (The Dark Knight, Inception) ein Star-Aufgebot mit Matthew McConaughey, Anne Hathaway und Michael Caine um sich versammelt, ahnt man schon: Da kommt Großes auf uns zu. Groß ist Interstellar in gleich mehrfacher Hinsicht geworden, nämlich sowohl in Bezug auf das Drehbuch als auch in Hinsicht auf die Laufzeit, die fast drei Stunden beträgt.



Fans gediegener Sci-Fi-Epen kriegen Interstellar als 4K-Blu-ray jetzt bei Amazon mit deutlichem Rabatt, denn es ist Black Friday-Zeit und das bedeutet: Rabatte ohne Ende. Die UHD-Version beinhaltet den mit einem Oscar prämierten Film in bester HDR-Qualität. Zusätzlich bekommt ihr diverses Bonusmaterial geboten, das diese Edition zum Must-Have für Heimkino-Enthusiasten macht.

Interstellar jetzt als 4K-Blu-ray bei Amazon kaufen Deal Zum Deal

Black Friday-Angebot bei Amazon: Was bietet die 4K-Blu-ray von Interstellar?

Amazon verkauft Interstellar als 4K-Blu-ray normalerweise zum Preis von 20,99 Euro. Am Black Friday kostet die Premium-Edition 20 Prozent weniger *. Die Edition beinhaltet drei Discs inklusive einer 4K-Blu-ray und einer Full-HD-Blu-ray sowie einer Blu-ray mit Bonusmaterial.



Warner Bros. Interstellar

Der Film selbst liegt in 4K-UHD und DTS-HD MA 5.1 als englische und deutsche Sprachfassung vor. Außerdem sind weitere Sprachen und Untertitel auf beiden Discs enthalten.



Das auf der dritten Disc befindliche Bonusmaterial umfasst mehrere Trailer sowie das Making-Of "Inside Interstellar", das die Produktion des Films in insgesamt 14 Kapiteln genauer beleuchtet. DIe Gesamtlaufzeit des Making-Ofs liegt bei mehr als 120 Minuten.

Darum ist Interstellar einer der besten Sci-Fi-Filme des vergangenen Jahrzehnts

In einer dystopischen Zukunft muss die Menschheit erkennen, dass ihre Zeit auf der Erde sich dem Ende zuneigt. Als ein verheerender Sandsturm die noch verbleibenden Nahrungsquellen auf dem Planeten fast vollständig zerstört, bleibt nur die Suche nach einer neuen Heimat am Ende des Sonnensystems.



Ex-NASA-Ingenieur und -Pilot Cooper (Matthew McConaughey) entdeckt in der Nähe seiner Farm, die er zusammen mit seiner Familie bewirtschaftet, eine versteckte NASA-Basis. Dort trifft er auf Professor Brand (Michael Caine), der Cooper überzeugt, durch ein Wurmloch zu reisen, um einen neuen bewohnbaren Planeten für die Menschheit zu finden. Doch anders als Cooper weiß Brand von vornherein, dass dieser Plan zum Scheitern verurteilt ist ...

Interstellar entpuppte sich als großer Erfolg und spielte an den Kinokassen weltweit mehr als 702 Millionen US-Dollar ein (Budget: 165 Millionen US-Dollar). Im Nachgang erhielt das Sci-Fi-Epos diverse Auszeichnungen, darunter 2015 den Oscar für die Besten visuellen Effekte, den British Academy Film Award für die Besten visuellen Effekte sowie zahlreiche Saturn Awards.



Während der Film bei der Kritik teils sehr unterschiedlich aufgenommen wurde, gilt Interstellar beim Kinopublikum fast durchweg als Meisterwerk. Fans loben auf Rotten Tomatoes, wo Nolans Epos einen Audience-Score von 86 Prozent erreicht, vor allem die visuellen Effekte und die schauspielerische Leistung.



Einige Kritiker:innen verglichen den Film sogar mit dem Werk von Stanley Kubrick, während anderen wiederum einige Logikfehler sowie die teils eindimensionale "Blockbuster"-Handlung kritisierten. Gleichwohl ist Interstellar ein Must-See für Sci-Fi-Fans und alle diejenigen, die schon die Erzählweise von Inception begeistern konnte.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.