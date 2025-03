Den vielleicht schlechtesten Emma Watson-Film gibt's bei Amazon Prime: Er wurde verrissen als "der Grund, warum die Menschen Hollywood hassen"

Bei Amazon Prime gibt es einen vergessenen Thriller mit Emma Watson zu sehen. Trotz einer spannenden Story-Grundlage bekam er bei Erscheinen besonders negative Kritiken.

Emma Watson ist auch abseits der Harry Potter-Reihe in einigen packenden Filmen zu sehen. The Circle gehört aber laut Meinung vieler Kritiker:innen nicht dazu. Trotz einer fesselnden Vorlage über den Horror totaler Überwachung fiel er beim Fachpublikum durch. The Circle ist bei Amazon Prime Video verfügbar.



The Circle bei Amazon Prime: Emma Watson steigt bei Horror-Facebook mit ein

Call-Center Praktikantin Mae (Watson) benötigt dringend Geld, um ihren an multipler Sklerose erkrankten Vater zu pflegen. Als sich ihr die Möglichkeit bietet, beim hippen Tech-Konzern The Circle mit einzusteigen, nimmt sie den Job voller Enthusiasmus an.

The Circle arbeitet unter der Ägide von Eamon (Tom Hanks) an einer Technologie, die totale Sichtbarkeit garantieren soll. Mae entdeckt schließlich eine dunkle Seite hinter dem Geldregen, der überzeugenden Ideologie und den rauschenden Festen ihres neuen Arbeitgebers.

The Circle basiert auf dem gleichnamigen Roman des Autors Dave Eggers (unter anderem Drehbuch zu Wo die wilden Kerle wohnen). Der gefeierten Vorlage konnte die Adaption nach Meinung vieler Kritiker:innen nicht das Wasser reichen. Viele bemängelten fehlende Originalität und eine langweilige Dramaturgie (via Metacritic ).

CinemaBlend hielt den technologiekritischen Ausdruck des Films sogar für höchst arrogant und schrieb:

Er ist überheblich, herablassend und verläuft ohne jeden Zwischenfall. The Circle ist der Grund, warum die Menschen Hollywood hassen.

Wir hoffen, dass die meisten Zuschauer:innen Emma Watson bei ihrer Abneigung aussparen. Als Hauptdarstellerin kann man sie nur bedingt für die mangelnde Kreativität der Story-Grundlagen verantwortlich machen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im SEPTEMBER 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.