Den zweifellos härtesten Western aller Zeiten gibt's bei Netflix: Er geht 132 Minuten und das Finale pulverisiert eure Schmerzgrenze

Bei Netflix gibt es einen Western zu streamen, dessen verstörende Gewalt jede Genre-Konkurrenz in den Schatten stellt. Der blanke Horror im Finale wird viele Zuschauer noch monatelang fesseln.

Weiße Western-Helden folgen Ureinwohnern, die eine Gruppe Unschuldiger verschleppt haben. Diese Story hat man in ähnlicher Form schon in Genre-Klassikern wie Der schwarze Falke gesehen. Aber was Bone Tomahawk mit der Geschichte anfängt, ist so packend und verstörend brutal, dass der Horror-Trip Zuschauer:innen noch ewig im Gedächtnis bleiben wird.

Bei Netflix: Western-Horror Bone Tomahawk fesselt bis zum extrem verstörenden Ende

Als ein indigener Stamm eine Gruppe von weißen Siedlern entführt, bereitet sich Sheriff Hunt (Kurt Russell) mit einigen Mitstreitern auf die Verfolgung vor. Die Ureinwohner der Gegend gelten als mystische Kannibalen. Aber die Menschenfresser sind nicht die einzige Gefahr, die Hunt und seiner Truppe auf der Jagd droht.

Schaut euch hier den Trailer zu Bone Tomahawk an:

Bone Tomahawk - Trailer (Deutsch) HD

Der Western von S. Craig Zahler (Brawl in Cell Block 99) profitiert von einer fesselnden Dramaturgie, die während der Hetzjagd keine Zeit für lange Atempausen lässt. Vor allem aber sorgen extrem verstörende Bilder für eine Stimmung, die im Finale mit all ihrer Grausamkeit im Kopf der Zuschauer:innen explodiert.

Nur extrem wenige Filme schaffen es, die Genres Western und Horror so meisterhaft und effizient zu verbinden. Und keiner von ihnen ist so unnachgiebig explizit wie Bone Tomahawk. Zahler verwandelt den oft glorifizierten Wilden Westen in ein nihilistisches Schlachthaus, in dem die Todesqualen Unschuldiger von Mördern aller Hautfarben nicht nur hingenommen, sondern gierig gefeiert werden.

Podcast: Die 5 spannendsten Filme im November bei Netflix, Amazon und Co.

Noch keine Idee, welchen Film ihr heute Abend schauen sollt? Wir stellen euch die vielversprechendsten Streaming-Filme im November vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob bei Netflix, Apple TV+ oder Disney+: Unter den Eigenproduktionen der Streaming-Dienste finden sich diesen Monat spannende Neuheiten. Mit dabei sind romantische Science-Fiction und der neue Netflix-Thriller von David Fincher.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.