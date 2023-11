Bei Amazon Prime: Der größenwahnsinnigste Western aller Zeiten verlor Millionen, beendete ein ganzes Zeitalter und wird heute als Meisterwerk gefeiert

Bei Amazon Prime gibt es jetzt einen Western, der so größenwahnsinnig war, dass er eine ganze Hollywood-Ära beendete. Sein historischer Flop zerstörte das Genre auf Jahre.

Es gibt Flops, die für Monate in aller Munde bleiben. Flops, die Karrieren in den Tiefflug versetzen oder für hitzige Debatten sorgen. Der Western Heaven's Gate - Das Tor zum Himmel gehört nicht in diese Kategorien. Er existiert in einer ganz eigenen Dimension des Scheiterns. Sein Flop vernichtete ein ganzes Filmstudio, verbannte den Western aus den Kinos und ließ eine neue Hollywood-Ära anbrechen, die dem Größenwahn eines Regisseurs enge Grenzen setze. Bei Amazon Prime gibt es ihn zu streamen.

Bei Amazon Prime: Für Heaven's Gate gab es keine Regeln

Heaven's Gate erzählt die wahre Geschichte des Johnson County-Kriegs am Ende des 19. Jahrhunderts, in dem reiche US-Viehzüchter eine Gruppe von Siedlern massakrieren wollten, während die Regionalregierung stillschweigend zusah.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Heaven's Gate an:

Heaven´s Gate - Trailer (Englisch)

In den 70er Jahren hatte sich eine Gruppe junger Filmemacher in den USA etabliert, die man später als das sogenannte New Hollywood zusammenfasste. Zu ihnen wurde neben Martin Scorsese (Taxi Driver) oder Peter Bogdanovich (Paper Moon) auch Michael Cimino gerechnet, der dank dem Meisterwerk Die durch die Hölle gehen als Wunderkind der Bewegung galt.

Für sein nächstes Projekt Heaven's Gate sicherte ihm das Studio United Artists daher einen kreativen und finanziellen Freifahrtschein zu. Und besiegelte damit das Ende einer Ära. Der obsessiv perfektionistische Filmemacher wurde beim Dreh nämlich völlig größenwahnsinnig.

Der Heaven's Gate-Dreh verwandelte sich in einen grotesken Fiebertraum

So beschreibt es zumindest Produzent Steven Bach, aus dessen Buch Final Cut The Ringer zitiert. Cimino ließ über eine Million Fuß an Filmmaterial drehen, teure Hölzer über den Atlantik schiffen, ganze Filmsets abreißen und wenige Zentimeter versetzt neu aufbauen, weil er in manchen Einstellungen ein schlechtes Gefühl hatte.

United Artists Christopher Walken in Heaven's Gate

Währenddessen stiegen Budget und Verzögerungen in haarsträubende Höhen. Star John Hurt (Alien) wartete angeblich über einen Monat auf seine Szenen. Genervt drehte er in der Zwischenzeit Der Elefantenmensch fertig, um Wochen später immer noch rechtzeitig ans Heaven's Gate-Set zurückzukehren.

Acht Monate zu spät und dutzende von Millionen über Budget reichte Cimino schließlich eine fünfstündige (!) Fassung beim Studio United Artists ein. Die verzweifelten Produzenten konnten ihn schließlich überzeugen, die Laufzeit auf zweieinhalb Stunden herunterzukürzen. Aber es half nichts.

Das Western-Epos scheiterte kläglich, erscheint heute aber vielen in neuem Licht

Nach Berichten von Ciminos herrischem Verhalten und grausamer Tierquälerei am Set warteten die Kritiker:innen mit gezückten Messern auf den Kinostart. Heaven's Gate wurde in den Berichten geradezu zerfetzt. Er spielte gegenüber dem Budget von 44 Millionen Dollar, was heute etwa 161 Millionen entspricht, klägliche 3,5 Millionen wieder ein (via The Numbers ). Cimino, United Artists und der Western waren am Ende.

United Artists Isabelle Huppert und Kris Kristofferson in Heaven's Gate

Erst durch Der mit dem Wolf tanzt 10 Jahre später kehrte das Genre langsam ins Kino zurück und erreichte nie wieder seine alte Größe. United Artists wurde aufgekauft und verlor in Hollywood jegliche Macht. Cimino drehte in seinem Leben nur noch vier Kinofilme, alle von ihnen Flops. Das Vertrauen in die jungen Genies des New Hollywood war verschwunden, künftig sollten von den Studios konzipierte Blockbuster den Platz ihrer Filme einnehmen.

Der einzige Lichtblick an der Katastrophe ist am Ende nur der Film selbst: Heaven's Gate ist zwar noch immer umstritten, gilt aber mittlerweile nicht wenigen als verkanntes, tragisches Meisterwerk (via AV Club ). Ein Meisterwerk in einem beispiellosen Scherbenhaufen.

