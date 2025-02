Denzel Washington hat noch nie einen seiner Filme komplett geschaut – aber den Grund wird jeder Fan verstehen

Bis heute schaut sich Schauspiel-Star Denzel Washington nur Teile seiner eigenen Filme an. Den Grund dafür hat er kürzlich genau erklärt.

Im Gegensatz zum Publikum gibt es viele Schauspielstars, die sich ihre eigenen Filme nach dem Dreh nie selbst anschauen. Dazu gehören Darsteller:innen wie Emma Stone, Joaquin Phoenix und Angelina Jolie.

Auch Denzel Washington verriet letztes Jahr in einem Interview, dass er sich maximal einzelne Szenen aus seinen eigenen Filmen ansieht. Der Grund dafür klingt aber nachvollziehbar.

Denzel Washington sieht nur Fehler in eigenen Filmen

Im Gespräch mit The Times über Gladiator II von November 2024 wurde der Schauspieler darauf angesprochen, dass sich beispielsweise auch Judi Dench nie ihre fertigen Filme ansieht. Dabei erklärte Washington, dass es ihm ähnlich gehe. Sein Blick auf die eigene Arbeit würde immer viel zu selbstkritisch ausfallen:

Ich schaue es mir an, damit ich weiß, wovon ich spreche. Aber ich habe mir keinen Film aus meiner Vergangenheit von Anfang bis Ende angeschaut, nicht einmal Malcolm X. Man sieht nur, was man falsch gemacht hat. Und warum sollte man es überhaupt tun?

Washingtons Begründung dürfte auf viele andere Stars zutreffen, die sich ihre eigenen Filme nie ansehen. Für sie bedeutet das fertige Werk vor allem, sich mit Arbeit auseinanderzusetzen und ständig daran zu denken, was anders oder besser hätte laufen können.

Denzel Washington verschiebt Ruhestand doch noch

Im November 2024 kursierte die Meldung, dass sich der Star in naher Zukunft aus dem Schauspielgeschäft vor der Kamera und auf der Bühne verabschieden will. Zu seinen kommenden Projekten gehört unter anderem noch ein Netflix-Film von The Equalizer-Regisseur Antoine Fuqua über den legendären Feldherrn Hannibal.

Washingtons Ruhestand dürfte aber doch noch länger auf sich warten lassen als zuletzt gedacht. Ebenfalls im November letzten Jahres erklärte der Schauspieler, dass noch zwei weitere The Equalizer-Filme mit ihm kommen würden. Grund soll vor allem das Publikum sein, dass die Action-Streifen so liebt.