Denzel Washington ist bei seiner ersten Oscar-Verleihung früher abgehauen – weil ihn ein anderer Star eingeschüchtert hat

Als Hollywood-Legende Denzel Washington erstmals für den Oscar nominiert wurde, hat ihm ein anderer Star die Show gestohlen.

Denzel Washington ist für eine steile Karriere in Hollywood bekannt, die ihm immerhin drei Oscars einbrachte. Dabei musste er aber den ein oder anderen Rückschlag einstecken. So auch bei seiner ersten Oscar-Nominierung.

Denzel Washington musste sich mit Sean Connery messen

Wie The Jasmine Brand 2021 berichtete, hatte der berühmte Schauspieler 1988 den südafrikanischen Aktivisten Steve Biko in dem Film Schrei nach Freiheit dargestellt. Für Washington stand ein Oscar in Aussicht.

Während der Veranstaltung musste er sich aber gegen einen weiteren Hollywood-Star durchsetzen – und zwar ausgerechnet Sean Connery. Der hatte zur selben Zeit in Die Unbestechlichen einen Ermittler gespielt, der gegen Al Capone vorging. Der Oscar ging final an Connery.

Connerys Auftritt verunsicherte Washington

Wie Washington 2018 in einem Interview mit Jamie Foxx in dessen Sendung Off Script erzählte, spielte sich während der Veranstaltung Folgendes ab:

Ich möchte euch eine Geschichte von Sean Connery erzählen. Er war für Die Unbestechlichen im Rennen, ich war für Schrei nach Freiheit im Rennen, und er kam heraus, um einen Preis zu überreichen, und bekam drei Minuten lang stehende Ovationen - für das Überreichen eines Preises.

Washington improvisierte:

Ich ging die Mäntel holen. Denn ich weiß, dass ich heute Abend nicht gewinnen werde. Also gehe ich ohne den Oscar, aber als ich gehe, sehe ich, wie sie hinten das Essen für den Gouverneursball vorbereiten. Ich sehe ein großes Tablett und sage: 'Ich gehe hier mit etwas. Ich bin von hier, ich gehe mit etwas.'

Der Schauspieler musste sich zwar gegen Sean Connery geschlagen geben. Anscheinend konnte er dem Abend trotzdem etwas Gutes abgewinnen.