Peaky Blinders-Schöpfer Steven Knight präsentiert sein neues Serienprojekt und kehrt nach Birmingham zurück. Angesiedelt in den 80er Jahren verarbeitet er darin eigene Erfahrungen.

Steven Knight hat nach 6 Staffeln der Erfolgsserie Peaky Blinders - Gangs of Birmingham noch nicht genug von der englischen Stadt, in der der Filmemacher den Großteil seines Lebens verbracht hat. So verschlägt es ihn auch in seiner neuen Serie This Town zurück nach Birmingham. Anstatt sich jedoch erneut den Bandenkriegen der 1920er Jahre zu widmen, siedelt er die Story diesmal gute 60 Jahre später an – und bringt dabei sogar eigene Erlebnisse ein.

This Town ergründet die Musikbewegung der 80er Jahre in Birmingham

Die Serie stellt vier Figuren verschiedener soziokultureller Hintergründe ins Zentrum, die Feuer und Flamme für die Musikbewegung des Ska und Two-Tone sind. Diese formte sich Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre in Birmingham und Coventry aus dem jamaikanischen Ska, der britische New Wave und dem Punk. Wie Steven Knight gegenüber der Radio Times verriet, war dies eine Zeit, die ihn selbst prägte:

Ich wollte etwas aus meiner eigenen Erfahrung machen, weil ich in einer Umgebung aufgewachsen bin, die ähnlich war. Die Musik war in dieser Zeit überall und für uns war sie etwas 'anderes'. Es war anders und alle mochten es.

BBC This Town

Die fiktionale Geschichte der vier Hauptfiguren entspinnt sich so vor dem Hintergrund wahrer historischer Begebenheiten, wie etwa dem Aufstand in Handworth im Jahr 1981, der als Startpunkt für die Serie fungiert:

Die Serie startet mit einem Aufstand und ich hoffe, dass diese Stimmung des 'Aufstands' sich durch die ganze Serie zieht. Der Aufstand war echt, er fand in Handsworth, Birmingham statt und ich habe ihn genutzt, um unsere vier verschiedenen Figuren einzuführen, die dort alle zusammenkommen.

Zum Cast der Serie gehört Downton Abbey-Star Michelle Dockery, Levi Brown (Payback), Nicholas Pinnock (Top Boy), Jordan Bolger (The Woman King) und David Dawson (The Last Kingdom).

Wann und wo können wir This Town sehen?

This Town ist in Großbritannien am 31. März 2024 auf BBC One gestartet. Wann und wo die Serie von Steven Knight auch hierzulande zu sehen sein wird, steht bisher noch nicht fest.

Chicken Nugget - Die weirdeste Serie 2024

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im April bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, WOW und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im April die großangelegte Sci-Fi-Videospiel-Verfilmung Fallout bei Amazon. Außerdem zeigt Netflix mit Ripley ein vielversprechendes Thriller-Remake mit Sherlock-Bösewicht und Robert Downey Jr. ist in The Sympathizer kaum wiederzuerkennen.