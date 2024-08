Der beliebteste Film bei Amazon Prime ist ein schockierender Rache-Thriller, den im Kino viel zu wenige sehen wollten

Schon seit zwei Wochen hält sich ein spannender Film an der Spitze der Streaming-Charts von Amazon Prime Video. Im Kino ging der Thriller mit Daisy Ridley leider unter.

Falls ihr einen Streaming-Tipp fürs Wochenende sucht, haben wir eine tolle Empfehlung für euch. Amazon Prime Video hat kürzlich Das Erwachen der Jägerin in seinen Katalog aufgenommen – und das mit großem Erfolg. Die Bestseller-Verfilmung mit Daisy Ridley in der Hauptrolle ist bei dem Streamer der beliebteste Film der Woche.

Damit setzt sich Das Erwachen der Jägerin zum zweiten Mal an die heiß umkämpfte Spitze der Streaming-Charts bei Amazon Prime Video. Bereits letzte Woche triumphierte der Film gegenüber der Konkurrenz. Das ist durchaus überraschend. Denn Anfang des Jahres bei seinem Kinostart konnte der Film kaum Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Das Erwachen der Jägerin bei Amazon Prime: Beunruhigender Thiller nach erfolgreicher Buchvorlage

Die aufwühlende Geschichte von Das Erwachen der Jägerin basiert auf dem Roman Die Moortochter aus der Feder der US-amerikanischen Schriftstellerin Karen Dionne und dreht sich um die junge Frau Helena (Daisy Ridley), deren Mutter von einem Mann namens Jacob (Ben Mendelsohn) entführt wurde, der auch ihr Vater ist.

Der Trailer zu Das Erwachen der Jägerin:

Das Erwachen der Jägerin - Trailer (Deutsch) HD

Als Tochter des sogenannten Moorkönigs wuchs Helena weit abseits der Zivilisation auf – in Gefangenschaft. Erst als die Behörden ihren Vater schnappen, lernt sie den Rest der Welt kennen und führt ein Leben mit Beruf und sozialen Kontakten. So schwer ihr die Umstellung fällt: Nie wieder will sie zurück in jenes traumatisierende Moor.

Doch dann passiert, was passieren musste: Jacob entkommt aus dem Gefängnis. Dieses Mal hat er es auf die Tochter seiner eigenen Tochter abgesehen: Er will Helena das eigene Kind wegnehmen, doch die setzt alles daran, damit sich die Vergangenheit nicht wiederholt. Bewaffnet mit einem Gewehr begibt sie sich auf die Jagd nach Jacob.

Der Gesang der Flusskrebse als Rache-Thriller: Star Wars-Star Daisy Ridley begeistert bei Amazon Prime

Wenn ihr von der Romanverfilmung Der Gesang der Flusskrebse begeistert wart und gerne noch ein bisschen mehr ambivalente Rachegedanken in der Geschichte hättet, dann ist Das Erwachen der Jägerin (im Original: The Marsh King's Daughter) genau der richtige Film für euch. 109 Minuten lang steuern wir hier auf die tödliche Jagd zu.

Empfehlenswert ist Das Erwachen der Jägerin außerdem, wenn ihr Daisy Ridley bisher nur als Rey in den Star Wars-Filmen gesehen habt. Hier zeigt sich die britische Schauspielerin von einer völlig anderen Seite – und hat mit dem Australier Ben Mendelsohn (Rogue One) einen richtig starken und extrem unheimlichen Gegenspieler.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.