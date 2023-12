In 3 Tagen läuft die größte Free-TV-Premiere des Jahres: Unfassbare Action, die ihr so noch nie gesehen habt

Zur Weihnachtszeit wartet das Fernsehprogramm mit vielen großen Blockbustern auf. Besonders freuen wir uns auf die Free-TV-Premiere des besten Action-Films 2022.

Die Herr der Ringe-Filme dürfen an Weihnachten natürlich nicht fehlen. Ein besonderes Highlight an den Feiertagen sind aber auch die Free-TV-Premieren der großen Blockbuster der vorherigen Jahre. Für uns gibt es einen klaren Favoriten: Top Gun: Maverick. Rund eineinhalb Jahre nach Kinostart läuft der Action-Kracher schon im Fernsehen. Da kann nicht einmal Spider-Man: No Way Home mithalten.

Top Gun: Maverick war die Blockbuster-Sensation 2022. Nicht zuletzt, weil kaum jemand mit einer dermaßen starken Fortsetzung gerechnet hat. Jahrelang gab es Gerüchte, dass Tom Cruise nochmal als Pete "Maverick" Mitchell ins Cockpit einer F-18 steigt. Ende der 2010er Jahre wurde das Projekt konkret. Unter der Regie von Joseph Kosinski (Tron: Legacy) entstand einer der besten Action-Filme der vergangenen Dekade.

Ein Blockbuster-Wunder feiert seine Free-TV-Premiere: Nonstop-Action mit Tom Cruise in Top Gun: Maverick

Die Handlung von Top Gun: Maverick setzt viele Jahre nach dem ersten Teil ein. Maverick ist als Testpilot für die US Navy tätig und katapultiert sich mit waghalsigen Manövern und Höchstgeschwindigkeit in die Stratosphäre. Eines dieser Manöver bringt ihm jedoch jede Menge Ärger ein, als er die Befehle eines Vorgesetzten missachtet. Daraufhin wird Maverick als Ausbilder zu seiner alten Einheit strafversetzt: Top Gun.

Hier könnt ihr den Trailer zu Top Gun: Maverick schauen:

Top Gun: Maverick - Trailer 3 (Deutsch) HD

Maverick soll eine neue Generation an Pilot:innen für eine gefährliche Mission im Feindesland ausbilden. Wie sich herausstellt, blicken ihm im Klassenraum nicht nur unbekannte Gesichter entgegen. Unter den Auszubildenden befindet sich auch Bradley "Rooster" Bradshaw (Miles Teller), der Sohn seines Freundes und Co-Piloten Nick "Goose" Bradshaw (Anthony Edwards), der im ersten Teil ums Leben kam.

Top Gun 2-Theorie: Maverick ist in Wahrheit die ganze Zeit tot

Der Konflikt liegt auf der Hand und würde in vielen anderen Filmen vermutlich zu Tode langweilen. Ja, die Geschichte von Top Gun: Maverick ist nicht die originellste. Doch das ist überhaupt nicht schlimm. Denn Kosinski inszeniert die Fortsetzung mit einer Wucht, dass man nicht anders kann, als mit dem gigantischen Action-Spektakel mitzufiebern. Sobald die Figuren im Flieger sitzen, hebt Top Gun: Maverick komplett ab.

In Sachen Action setzt Top Gun: Maverick einen neuen Maßstab im Blockbuster-Kino. Eine perfekte Einheit aus digitalen und handgemachten Effekten, die sich weiterhin durch starkes Schauspiel, grandiose Stuntarbeit und jede Menge großer Emotionen definiert. Selbst wenn euch der erste Top Gun nicht überzeugen konnte, solltet ihr diesem ab der ersten Sekunde mitreißenden Blockbuster-Triumph eine Chance geben.

Wann läuft Top Gun: Maverick mit Tom Cruise im TV?

Top Gun: Maverick feiert am Dienstag, dem 26. Dezember 2023, seine Free-TV-Premiere. Sat.1. zeigt den Film um 20:15 Uhr. Die Wiederholung folgt am 1. Januar 2024 um 17:20 Uhr auf Sat.1. Alternativ könnt ihr den Film bei WOW im Abo streamen.

