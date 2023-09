Der beste Action-Film des Jahres mit fast 3 Stunden Laufzeit jetzt im Heimkino: Er wird von Minute zu Minute besser und die Fights sind atemberaubend

Eher als gedacht kommt mit John Wick: Kapitel 4 der wohl beste Action-Film des Jahres auf Disc ins Heimkino und ihr könnt ihn euch jetzt auf Blu-ray, DVD sowie wahlweise im Steelbook sichern.

Als John Wick: Kapitel 4 mit Hollywood-Star Keanu Reeves im Frühjahr in die Kinos kam, wurde er zuweilen als einer der besten Action-Filme aller Zeiten betitelt, der sich womöglich selbst nicht mehr übertreffen wird – auch wenn noch auf eine Fortsetzung gehofft wird. Nun erfolgt die Disc-Veröffentlichung des vorerst letzten Teils aus der Reihe, mit stolzen 169 Minuten Laufzeit.

John Wick 4 im 4K-Steelbook bei Amazon

Darum geht's in John Wick: Kapitel 4

Nachdem es ursprünglich erst im Oktober so weit sein sollte , erfolgt die physische Heimkinoveröffentlichung jetzt schon am 15. September und ihr könnt euch den Film unter anderem auf Blu-ray *, in 4K * sowie* bei Amazon sichern. Darüber hinaus gibt es ein limitiertes 4K-Steelbook * und ein limitiertes Blu-ray-Steelbook *, von dem es eine zweite Cover-Variante exklusiv* gibt.

Auch im vierten Teil steht John Wick (Keanu Reeves) weiter auf der Abschussliste und kämpft sich in einer Vielzahl atemberaubender Fights durch eine Schar an Widersachern, während sein Kopfgeld weiter wächst. Doch seine Gegner werden immer gefährlicher und auch alte Freunde werden plötzlich zu Feinden.

Um als freier Mann über die "Hohe Kammer" zu triumphieren, muss der ehemalige Auftragskiller um die ganze Welt reisen und kämpft sich seinen Weg wieder überaus brutal von New York über Osaka und Berlin bis nach Paris.

John Wick 4: Die Heimkino-Versionen im Überblick

Abseits dessen ist John Wick: Kapitel 4 seit einiger Zeit als Stream bei Amazon Prime Video * zum Kaufen und Leihen in 4K/UHD, HD und SD verfügbar.

So gut ist John Wick 4

Die Moviepilot-Community hat für den Action-Kracher eine überdurchschnittliche Wertung von 7,2 von 10 vergeben und auch in der Kritik bei FILMSTARTS wurden starke 4 von 5 Sterne vergeben, mit dem Fazit:

John Wick: Kapitel 4 ist ein weiteres Kunstwerk des modernen Actionkinos. Die für die rechte simple Geschichte ausufernde Laufzeit von fast drei Stunden erweist sich entgegen aller Wahrscheinlichkeit als (fast) völlig berechtigt, weil einfach jeder Moment – von der vermeintlich simplen Dialogszenen bis zum großen Action-Feuerwerk – schlichtweg saugeil aussieht."

