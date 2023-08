Neue Hoffnung für abgesagten John Wick 5 vom Macher: "Innerhalb von 30 Sekunden würde ich Keanu anrufen"

Die Fortsetzung John Wick 5 lebt wieder. Das Studio will es so. Jetzt hat auch Macher Chad Stahelski klare Worte zu dem bereits abgesagten und wieder angekündigten Action-Film gefunden.

John Wick: Kapitel 4 mit Keanu Reeves als Auftragskiller-Stehaufmännchen war ein großer Hit an den Kinokassen. Dass ein Erfolg eine Fortsetzung nach sich zieht, ist Gesetz in Hollywood. Jetzt stellen Keanu Reeves und Regisseur Chad Stahelski klar, was sie von John Wick: Kapitel 5 halten.

John Wick 5 wurde abgesagt und wieder angekündigt: Das halten Keanu Reeves und der Macher davon

Achtung, es folgen Spoiler zu John Wick 4: Ursprüngliche sollte John Wick: Kapitel 5 direkt im Anschluss an den 4. Teil gedreht werden. Die Pläne wurden allerdings abgesagt und John Wick im Finale beerdigt. Verständlich also, dass Fans der Reihe bei der erneuten Ankündigung von John Wick 5 im Mai maximal verwirrt waren.

Danach wurde es still um das Sequel. Nun haben wir eine frische Aussage von Chad Stahelski, der bei allen John Wick-Filmen Regie führte. Stahelski fand im Podcast Happy Sad Confused gegenüber Josh Horowitz klare Worte, berichtet CinemaBlend . Mit einer guten Idee würde er keine Sekunde zögern:

Wir werden uns eine Weile um unsere anderen Sachen kümmern. Aber wenn ich beim Autofahren oder Gassigehen mit dem Hund eine Idee hätte, würde ich innerhalb von 30 Sekunden Keanu anrufen und wir würden zu witzeln beginnen.

Die Motivation, mit Keanu Reeves über Teil 5 zu brainstormen, ist groß. Es fehlt aber an Zeit und der zündenden Idee, wie John Wick wiederaufersteht (oder nie gestorben ist). Für das Endprodukt ist es aber immer ein gutes Zeichen, wenn der Macher und der Hauptdarsteller motiviert sind. Reeves und Stahelski haben sich natürlich über John Wick 5 unterhalten:

Wenn du Keanu jetzt fragen würdest, ober er John Wick 5 machen will, dann würde er 'Ja, verdammt' sagen.

Keanu Reeves würde laut Stahelski ebenso sagen: "Aber was könnte [John Wick 5] sein? Ich habe keine verdammte Idee."

Wir halten den Status quo von John Wick 5 fest: Keanu Reeves und Chad Stahelski sind motiviert für John Wick 5, kümmern sich aber erstmal um andere Projekte. Das Studio ist ebenso motiviert, muss aber auf eine zündende Idee für die Story warten. Wenn die Idee für das Sequel und die Auferstehung aus dem Grabe wirklich gut ist, dann warten wir gerne.

Bis dahin gibt es vier (!) weitere John Wick-Filme und Serien.

Weitere Film-Tipps gibt's im Podcast: Die 8 besten Netflix-Filme überhaupt

Ihr habt die John Wick-Reihe schon fünfmal gesehen und braucht neue Tipps? Wir haben uns die Titel der vergangenen Jahre angeschaut und die acht besten Netflix-Original-Filme herausgesucht. Um welche es sich dabei genau handelt, erfahrt ihr in dieser Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber.

Vom brutalen Kriegsdrama bis zum verträumten Fantasy-Abenteuer, vom Blockbuster bis zum Geheimtipp: Bei Netflix könnt ihr einige starke Original-Filme entdecken. Sogar das verloren geglaubte Werk eines Meister-Regisseurs ist bei dem Streaming-Dienst erschienen.

