John Wick 4 kriegt die höchste Altersfreigabe: Einer der "besten Action-Filme aller Zeiten" ist zu brutal für die Jugend

Es geht wieder brutal zu im neuen Action-Film von Keanu Reeves. Das deutet die Altersfreigabe für John Wick: Kapitel 4 an.

Es war den Trailern ja schon anzusehen, aber nun haben wir die offizielle Bestätigung, dass John Wick: Kapitel 4 mit Keanu Reeves kein Kindergeburtstag wird. Denn die FSK hat ihre Altersfreigabe für den Action-Film bekannt gegeben.



Welche Altersfreigabe hat John Wick: Kapitel 4?

John Wick 4 hat von der FSK "keine Jugendfreigabe" erhalten, das heißt, der Film hat eine FSK-Freigabe ab 18 Jahren. Das geht aus der entsprechenden Bescheinigung hervor.

Es ist nicht der erste Teil der Reihe, der eine FSK 18 bekommt. Teil 1 startete zwar noch ab 16 Jahren, doch die brutalen Action-Szenen in John Wick: Kapitel 2 und John Wick: Kapitel 3 zogen bereits die höchste Freigabe nach sich.

In einem anderen Punkt ist die neuste Fortsetzung allerdings ein Rekordhalter. John Wick: Kapitel 4 hat die längste Laufzeit der Reihe mit 169 Minuten. Was zumindest in den bisherigen Reaktionen auf den Film kaum negativ auffällt. Da wird Teil 4 bereits als einer der besten Action-Filme aller Zeiten gefeiert.

Was ist zur Handlung von John Wick 4 bekannt?

John Wick: Kapitel 4 schließt direkt an die anderen Teile an und führt den Kampf des ehemaligen Auftragskillers gegen die Spitze des weltweiten organisierten Verbrechens weiter. Die offizielle Synopsis lautet wie folgt:

John Wick nimmt den Kampf gegen seine bisher tödlichsten Gegner auf im kommenden vierten Teil der Reihe. Während der Preis, der auf seinen Kopf ausgesetzt ist, immer weiter wächst, weitet Wick seinen Kampf gegen den High Table auf den Rest der Welt aus, als er die mächtigsten Köpfe der Unterwelt aufsucht, von New York über Paris bis nach Osaka und Berlin.

John Wick: Kapitel 4 startet bereits am 23. März 2023 in den deutschen Kinos. Neben Keanu Reeves werden Donnie Yen, Rina Sawayama, Scott Adkins und Bill Skarsgård in dem Film auftreten. Regie führt zum vierten Mal Reeves' ehemaliger Stuntman Chad Stahelski.

