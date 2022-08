Der beste Actionfilm des Jahres hat jetzt sogar Avengers: Infinity War plattgemacht

Der unglaubliche Box Office-Siegeszug von Top Gun: Maverick geht weiter. Jetzt hat die Tom Cruise-Action sogar Avengers 3 in der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten überholt.

Vor einigen Wochen hat Top Gun: Maverick an den Kinokassen bereits die magische 1-Milliarde-Dollar-Grenze geknackt und wurde dadurch erfolgreicher als die aktuellsten Marvel- und DC-Blockbuster Doctor Strange in the Multiverse of Madness und The Batman.

Der finanzielle Siegeszug ist für das Action-Sequel mit Tom Cruise damit aber noch nicht vorbei. Jetzt hat Top Gun 2 wieder einen neuen Meilenstein erreicht.

Schaut hier noch Yves' Video-Review zu Top Gun 2:

Top Gun Maverick: So macht man ein Sequel! | Review

Top Gun: Maverick ist jetzt erfolgreicher als Avengers 3

Wie Collider berichtet, liegt das Top Gun-Sequel mittlerweile bei einem weltweiten Kinokassen-Einspielergebnis von über 1,4 Milliarden Dollar. Noch wichtiger ist aber das US-Einspielergebnis von 679 Millionen Dollar.

Damit hat der Blockbuster Avengers 3: Infinity War (678 Millionen Dollar) vom sechsten Platz der erfolgreichsten Filme in den Vereinigten Staaten überhaupt verdrängt. Für einen Film, der als Sequel über 35 Jahre nach dem ersten Teil veröffentlicht wurde, ist das ein beeindruckendes Ergebnis.

Top Gun: Maverick untermauert weiterhin den Status von Tom Cruise als der vielleicht letzte große Hollywood-Star mit Milliarden-Zugkraft.

