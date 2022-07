Die 20 besten Filme 2022 zum Halbjahr – DC schlägt Marvel überraschend deutlich

Was sind die besten Filme des ersten Halbjahres 2022? Wir ziehen in der Moviepilot-Redaktion Bilanz und haben im Ranking neben Marvel und DC auch unbekanntere Favoriten dabei.

Neben den bisher besten Serien 2022 haben wir in der Moviepilot-Redaktion auch die besten Filme des ersten Halbjahres 2022 gewählt. Es ist ein Zwischenstand, der in sechs Monaten schon wieder ganz anders aussehen kann, wie ein Blick zurück auf die Halbzeit der besten Filme 2021 beweist.

Das Kino ist dieses Jahr bei der Filmauswahl wieder deutlich präsenter, aber auch Streaming-Highlights sind vertreten. Hier erfahrt ihr, welche neuen Filme auf eure Must-Watch-Liste gehören. Dabei muss sich Marvel deutlich gegen DC geschlagen geben und auch so mancher Überraschungs-Hit schafft es auf einen der vorderen Plätze.

Die 20 besten Filme 2022: So ist die Liste zustande gekommen

Es galten nur Spielfilme, die zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 30. Juni 2022 einen Kino-, VOD-, TV- oder Heimkino-Start in Deutschland hatten.



Die Liste der 10 Filme musste von Platz 1 bis 10 angeordnet werden, wobei Platz 1 in der Auswertung 10 Punkte erhält, Platz 2 nur noch 9, und so weiter.



Bei der Auswertung der Gesamtliste zählten bei gleicher Punktzahl zuerst die Anzahl der Nennungen des Films, dann die Platz-1-Nennungen und bei einem weiteren Stechen die Durchschnittswertung des Films bei der Moviepilot-Community.

Die 20 besten Filme 2022 - Platz 20: Hustle

Hustle - Trailer 2 (Deutsch) HD

Hustle ist für den Basketball das, was Rocky fürs Boxen war. Den Sportfilm an sich erfindet die Tragikomödie nicht neu, aber selten fügt ein Beitrag die einzelnen Bestandteile des Genres so stimmig zusammen. Dazu spielt Adam Sandler den Mentor eines Ausnahmetalents mit seiner ihm ganz eigenen Mischung aus milde lächelnder Sentimentalität und listigen Komik-Ausbrüchen. (HB)

streamt bei Netflix

9 Punkte, eine Nennung

Die 20 besten Filme 2022 - Platz 19: Red Rocket

Red Rocket - Trailer (Deutsche UT) HD

Als Kritiker-Hit und Geheimtipp machte Red Rocket schon seit Ende letzten Jahres von sich reden, bevor der Film im April auch in Deutschland ins Kino kam. Unter der Regie von Sean Baker (Florida Project, Tangerine L.A.) überzeugte insbesondere Simon Rex als heruntergekommener Porno-Star, der in seine texanische Heimat zurückkehrt und beginnt, eine 17-jährige Donut-Laden-Angestellte zu umgarnen. Das hinterließ als charismatisches Highlight einen bleibenden Eindruck.

aktuell nur als Kauf-Stream, ab 6. Juli als DVD/Blu-ray

*, ab 6. Juli als * 9 Punkte, 2 Nennungen

Die 20 besten Filme 2022 - Platz 18: Phantastische Tierwesen 3

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse - Trailer 2 (Deutsch) HD

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse erweiterte die Harry Potter-Prequels um Teil 3 und spaltete die Fans: Während manche Johnny Depp-Ersatz Mads Mikkelsen feierten und andere sich über Klarheit zu Dumbledores Vergangenheit freuten, konnte nicht alle überzeugt werden, dass das Sequel der richtige Weg zur Rettung des Zauberer-Universums war. Für Platz 18 reichte die Begeisterung für das magische Agenten-Abenteuer dennoch, in dem Newt und Co. die Machtübernahme von Bösewicht Grindelwald zu verhindern versuchen.



aktuell im Kino und als Leih-/Kauf-Stream, ab 14. Juli als DVD/Blu-ray

*, ab 14. Juli als * 10 Punkte, 2 Nennungen

Die 20 besten Filme 2022 - Platz 17: Chip und Chap: Die Ritter des Rechts

Chip und Chap die Retter des Rechts - Trailer (Deutsch) HD

Die Rückkehr der Serien-Nager in Film-Form wusste zu überraschen: Chip und Chap: Die Ritter des Rechts entpuppte sich als äußerst vergnüglicher Meta-Kommentar aufs Filmgeschäft, der alte und neue Animationsstile in einem Realfilm-Setting verbindet und neben seiner anrührenden Geschichte auch noch ein verblüffendes Cameo-Fest unzähliger Gast-Stars auffährt.



streamt bei Disney+

* 10 Punkte, 2 Nennungen

Die 20 besten Filme 2022 - Platz 16: The Card Counter

The Card Counter - Trailer (Deutsch) HD

Bevor Oscar Isaac in seiner Marvel-Rolle als Moon Knight zu sehen war, überzeugte er uns im Kino im atmosphärischen Thriller The Card Counter von Paul Schrader (First Reformed, Taxi Driver). Der professionelle Poker-Spieler und Ex-Soldat William Tell zieht uns in dem Spannungswerk langsam in immer düsterere Abgründe, die Rache und Trauma in einem "packenden Gefühl von Schmerz und Schuld" verschmelzen.

als Leih-/Kauf-Stream oder als Blu-ray/DVD

* oder als * 11 Punkte, 2 Nennungen

Die 20 besten Filme 2022 - Platz 15: Nightmare Alley

Nightmare Alley - Trailer (Deutsch) HD

Guillermo del Toros ausgefuchster Thriller Nightmare Alley ging im Kino zu Unrecht unter: Das spannende Remake zu charmanten Betrügern und psychologischer Irreführung verführt nicht nur mit erstklassigen Kostümen und Kulissen, sondern glänzt auch mit seinen Stars Bradley Cooper und Cate Blanchett, deren schauspielerisches Kräftemessen ein absoluter Genuss ist. Wenn der Film am Ende genüsslich in einen lange vorbereiteten Twist gipfelt, wird er seinem Albtraum-Titel mehr als gerecht.



streamt bei Disney+ (bzw. auch auf DVD/Blu-ray erhältlich)

* (bzw. auch auf * erhältlich) 11 Punkte, 2 Nennungen

Die 20 besten Filme 2022 - Platz 14: Spencer

Spencer - Trailer (Deutsch) HD

Der Diana-Film Spencer brachte nicht nur Kristen Stewart eine Oscar-Nominierung ein, sondern zeichnet auch das eindringliche Porträt einer Frau, deren geistige Gesundheit langsam zu zerbrechen droht. Pablo Larraín (Jackie) liefert statt einem langgezogenen Biopic eine intime Momentaufnahme ab, in der das Leben der Prinzessin sich für immer verändert.



aktuell nur als Kauf-Stream

* 11 Punkte, 2 Nennungen

Die 20 besten Filme 2022 - Platz 13: Rot

Rot - Trailer (Deutsch) HD

Pixar kann fast immer die Herzen seines Publikums zu bewegen. Im bei Disney+ veröffentlichten Animationsfilm Rot ist das nicht anders: So manche mittlerweile erwachsene Person erkennt hier sicher gut beobachtete Facetten der eigenen Kindheit wieder. Auch wenn Pubertät und Rebellion bei den wenigsten von uns wohl nicht in die Verwandlung in einen Roten Panda mündeten.



streamt bei Disney+ (bzw. auch auf DVD/Blu-ray erhältlich)

* (bzw. auch auf * erhältlich) 11 Punkte, 3 Nennungen

Die 20 besten Filme 2022 - Platz 12: RRR

RRR - Trailer (English) HD

Selbst wer mit indischem Kino sonst nichts am Hut hat, sollte RRR dieses Jahr eine Chance geben. Der Blockbuster, der zwei Männer in den 1920ern mit unterschiedlichen Motiven gegen ihre kolonialistischen britischen Unterdrücker aufbegehren lässt, ist ein augenöffnendes Action-Fest, bei dem es schwer zu entscheiden ist, ob wir die fantastischen Kampf-Sequenzen, die Dance-Battles oder doch die Gefühls-Ekstase der zentralen Freundschaft am meisten feiern sollen.



streamt bei Netflix

12 Punkte, 3 Nennungen

Die 20 besten Filme 2022 - Platz 11: The Black Phone

The Black Phone - Trailer (Deutsch) HD

The Black Phone überzeugt als Gänsehaut-Ausflug in ein allzu reales Horror-Szenario: Der 13-jährige Finney wird von einem Kindermörder (Ethan Hawke) entführt, im Keller eingesperrt und erhält Anrufe von früheren Opfern. Dabei lässt sie Spannung bis zum Schluss nicht nach. Wenn der Film trotz (und mit seinen) Kinderdarstellern immer wieder mit unerwarteter Härte durchgreift, wird die Handschrift von Stephen-King-Sohn Joe Hill (Horns) ebenso deutlich wie die von Regisseur Scott Derrickson (Sinister, Doctor Strange).



aktuell im Kino

12 Punkte, 4 Nennungen

Die 20 besten Filme 2022 - Platz 10: Ambulance

Ambulance - Trailer (Deutsch) HD

Mit Ambulance legte Michael Bay dieses Jahr einen idealen Fast and Furious-Ersatz der Marke "Krawall-Action" nach. Adrenalin pumpt zwei Stunden durch unsere Körper, wenn die wilden Kamerafahrten ein "unglaubliches Stresslevel an Action und Spannung" erzeugen. Wer nach dem Ansehen kein glückliches Schleudertrauma hat, hat bei der Begleitung der zwei Bankräuber, die in einem Krankenwagen fliehen, vermutlich lieber die Augen zugemacht.



als Leih-/Kauf-Stream oder auf DVD/Blu-ray

* oder auf * 13 Punkte, 2 Nennungen

Die 20 besten Filme 2022 - Platz 9: Doctor Strange 2

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Trailer (Deutsch) HD

Benedict Cumberbatchs Rückkehr in Doctor Strange in the Multiverse of Madness spaltete Fans und Kritiker. Dabei mauserte der neuste MCU-Filmeintrag sich unter der Regie von Horror-Regiemeister Sam Raimi (Spider-Man) zum inspirierenden Marvel-Abenteuer mit eigener Identität. Der Film fürchtet sich nicht davor, sich auch in (für MCU-Verhältnisse) gruseligere Story-Gefilde vorzuwagen, wenn Stephen Strange versucht, das Multiversums-Chaos einzudämmen. Die verblüffende Cameo-Parade wird außerdem so schnell niemand vergessen.

streamt bei Disney+, ab 18. Juli auf DVD/Blu-ray

*, ab 18. Juli auf * 15 Punkte, 3 Nennungen

Die 20 besten Filme 2022 - Platz 8: Licorice Pizza

Licorice Pizza - Trailer (Deutsch) HD

Mit Licorice Pizza meldete Regie-Star Paul Thomas Anderson sich zurück und erzählte im Kalifornien der 1970er eine mal witzige, mal herzerwärmende persönliche Geschichte zu den Stolperfallen der Liebe. Insbesondere die bis dato eher unbekannten Hauptdarsteller:innen Alana Haim und Cooper Hoffman bringen als Schüler und Foto-Assistentin eine Leichtigkeit und Wärme in die Erzählung, die ihresgleichen sucht.



als Leih-/Kauf-Stream oder als DVD/Blu-ray

* oder als * 19 Punkte, 3 Nennungen

Die 20 besten Filme 2022 - Platz 7: Memoria

Memoria - Trailer (Deutsche UT) HD

Alles beginnt mit einem unheilvollen, aufwühlenden Geräusch, das die gesamte Welt in ein Ungleichgewicht zu versetzen scheint: Mit Memoria hat der thailändische Regisseur Apichatpong Weerasethakul einen faszinierenden Film geschaffen, der uns in ruhigen Aufnahmen verborgene Geheimnisse erkunden lässt. Gemeinsam mit Tilda Swinton begeben wir uns auf eine Reise nach Kolumbien, bei der Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart in schlichten, aber nicht weniger rätselhafte und einnehmenden Bildern verschwimmen. Immer wieder driftet Memoria ins Träumerische ab, doch dann kehrt das einleitende Poltern zurück und reißt einen wieder ins Hier und Jetzt. (MH)



aktuell im Kino

20 Punkte, 2 Nennungen, 2x Platz 1

Die 20 besten Filme 2022 - Platz 6: Fresh

Fresh - Trailer (Deutsch) HD

Fresh entfesselt als Horror-Geheimtipp, der immer düstere Züge annimmt, einen enormen Sog. Der "überraschend stilsichere Mix aus beklemmender Anspannung und schwarzhumorigen Spitzen" funktioniert dabei zugleich als beklemmender Albtraum und Kommentar auf modernes Dating mit zwei zu Höchstleistungen aufspielenden Stars (Sebastian Stan und Daisy Edgar-Jones).



streamt bei Disney+

* 20 Punkte, 2 Nennungen, 2x Platz 1

Die 20 besten Filme 2022 - Platz 5: Scream

Scream - Trailer (Deutsch) HD

Der fünfte Teil der Horror-Reihe Scream fuhr Anfang des Jahres alles auf, was die Ghostface-Killer-Filme in der Vergangenheit so gut gemacht hatte: Als abermals äußerst gelungener Meta-Kommentar aufs Genre schickte das "Legacyquel" neue junge Horror-Fans als Erben (Legacy) der ebenfalls auftretenden alten Charaktere (Sequel) in eine unterhaltsame, spannend-blutige und sogar unerwartet herzzerreißende Rückkehr.



als Leih-/Kauf-Stream oder als DVD/Blu-ray

* oder als * 34 Punkte, 5 Nennungen

Die 20 besten Filme 2022 - Platz 4: The Northman

The Northman - Trailer (Deutsch) HD

Als Action-Epos entfaltet The Northman mit hypnotischen Bildern eine Wikinger-Rachegeschichte, die an Gladiator und The Green Knight erinnert und trotzdem eine ganze eigene Stimme findet, wenn der Kinosaal erbebt. Nicht an Gewalt und Schauwerten sparend hebt Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse) mit dem großen Star-Ensemble rund um Alexander Skarsgård den Wikinger-Film auf eine neue Ebene, die nicht nur Vikings-Serienfans umhaut.



als Kauf-Stream, ab 7. Juli auf DVD/Blu-ray

*, ab 7. Juli auf * 38 Punkte, 6 Nennungen

Die 20 besten Filme 2022 - Platz 3: Top Gun Maverick

Top Gun: Maverick - Trailer 3 (Deutsch) HD

Neue Action-Standards setzte dieses Jahr auch Tom Cruise in Top Gun: Maverick. Als er als wahrer Flieger-Iron Man nach über 30 Jahren erneut in einen Kampfjet stieg, überschlugen sich auch bei uns die Lobpreisungen zu dem Film, der den Geist des Hollywood-Originals mit den neusten visuellen Kamera-Höhenflügen und Stunt-Eskapaden kombinierte. Mit seinem verdienten Hype brach Top Gun 2 schon zum Start Rekorde und schaffte es auch in der Moviepilot-Redaktion auf Platz 3 der bisher besten Filme 2022.



aktuell im Kino, ab 31. Dezember auf DVD/Blu-ray

* 52 Punkte, 7 Nennungen, 1x Platz 1

Die 20 besten Filme 2022 - Platz 2: Everything Everywhere All at Once

Everything Everywhere All At Once - Trailer (Deutsch) HD

Herrlich abgedreht zeigte der Ausnahme-Hit Everything Everywhere All at Once dem MCU dieses Jahr, wie man ein überbordendes Multiversum auch anpacken kann. Dabei hätte Michelle Yeohs Waschsalon-Inhaberin zu Beginn nie gedacht, in welche Welten bzw. zu welchen Versionen ihrer selbst ihre Steuererklärung sie in diesem rauschhaften Fest aus Action, Witz und Gefühl führen würde. Mit den meisten Platz 1-Nennungen der Halbjahres-Top 10 gehört dieses ideenreiche Sci-Fi-Abenteuer klar an die Spitze.

aktuell im Kino, ab 12. August auf DVD/Blu-ray

* 58 Punkte, 6 Nennungen, 5x Platz 1

Die 20 besten Filme 2022 - Platz 1: The Batman

The Batman - Trailer (Deutsch) HD

In die meisten Top 10-Listen der Moviepilot-Redaktion schaffte es am Ende The Batman. Matt Reeves Interpretation des DC-Fledermaus-Rächers viel sogar noch düsterer aus als Christopher Nolans Dark Knight-Trilogie. Robert Pattinson meisterte seinen Superhelden-Auftritt mit Bravour und hielt sich auf seiner Serienkiller-Jagd nicht zurück. Da folgten wir ihm nur allzu bereit begeistert in den Abgrund.

als Leih-/Kauf-Stream oder als DVD/Blu-ray

* oder als * 65 Punkte, 9 Nennungen, 1x Platz 1

