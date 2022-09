Der beste Animationsfilm der letzten 10 Jahre geht weiter: Alles steht Kopf 2 ist ein Geniestreich

Mit dem Animationsfilm Alles steht Kopf hat das Disney-Studio Pixar vor 7 Jahren einen Geniestreich hingelegt. Jetzt kommt Alles steht Kopf 2. Selten hat eine Fortsetzung so viel Sinn ergeben.

Alles steht Kopf sticht unter der großen Auswahl an erstklassigen Pixar-Filmen noch einmal hervor. Das einzige, was dem gepriesenen Animationsfilm bisher noch gefehlt hat, ist ein Sequel.

Bei der Disney-Fan-Convention D23 wurde dieser Traum wahrgemacht. Alles steht Kopf 2 ist in Arbeit. Das Mädchen aus dem ersten Teil ist in der Pubertät und die Emotionen können so richtig eskalieren. Ob sie Klima-Aktivistin ist, oder erfolgreiche TikTokerin? Die Fortsetzung soll im Sommer 2024 starten und Amy Poehler ist zurück als Sprecherin der personifizierten Freude.



Alles steht Kopf 2: Hier macht das Sequel richtig Sinn

In Alles steht Kopf sehen wir das Innenleben des Mädchens Riley, dargestellt mit personifizierten Emotionen. Freude, Angst, Wut, Ekel und Traurigkeit kämpfen nach einem Umzug ihrer Familie in eine neue Stadt um die Vorherrschaft in ihrem Kopf.

Alles steht Kopf bei Disney+: Trailer zum Animations-Meisterwerk

Während im ersten Teil die Auswirkungen von Einsamkeit und Unverständnis für ein kleines Mädchen beleuchtet werden, kann Pixar bei Alles steht Kopf 2 so richtig reinbuttern: Riley ist in der Pubertät, schreibt Polygon .

Wir erinnern uns alle (äußerst ungern) an das innere Chaos in Jugendtagen. Wenn das Sequel nur annähernd so gut wird wie das Original, bekommen wir allerdings einen verständnisvollen und kreativen Einblick in die harte Teenager-Zeit.

Wir können mit Alles steht Kopf 2 also nicht nur eigene Wunden vergangener Tage lecken. Pixar hat außerdem die Chance, sowohl Kinder als auch Eltern darauf vorzubereiten, was es heutzutage heißt, eine Teenagerin zu sein.

© Walt Disney Studios Motion Pictures Alles steht Kopf

Fortsetzungen gegenüber bin ich meist skeptisch und vor allem bei Pixar freue ich mich eher über komplett neue Filmideen. Bei Alles steht Kopf 2 hingegen ist das Potenzial riesig. Mit dem Kurzfilm Rileys erstes Date? gab es bereits einen Einblick in neue Erlebniswelten. Jetzt kann Riley gemeinsam mit ihren Emotionen so richtig auf Selbstfindung und Identitätsstiftung gehen.

Alles steht Kopf bei Disney+: Kann die Fortsetzung das Original noch übertreffen?

Wenn ihr Alles steht Kopf noch nicht kennt, möchte ich ihn euch dringend ans Herz legen. Hier bei Moviepilot ist er von der Community mit einer 7,8 als bester Animationsfilm der letzten 10 Jahre ausgezeichnet (Animes ausgenommen) und für die Redaktion ist er der beste Pixar-Film. Hendrik schreibt:

Ich glaube nicht, dass es so bald wieder einen Animationsfilm geben wird, der die Möglichkeiten seiner Gattung so brillant auszunutzen weiß wie Alles steht Kopf. Den Gefühlshaushalt eines jungen Mädchens zu abstrahieren, plausible Figuren aus Emotionen zu bilden und eine Geschichte zu bauen, die nur mit genau diesen Figuren, und nicht anders funktionieren kann, das hat mir einfach die Schuhe auszogen.

Alles steht Kopf 2 muss in ganz schön große Fußstapfen treten. Durch das neue Thema Pubertät bekommt der Animationsfilm aber die Chance, sich an ganz neuen Themengebieten abzuarbeiten.

© Walt Disney Studios Motion Pictures Pixar

Riley entdeckt ihre Sexualität, die Abnabelung von den Eltern beginnt, Zukunftsängste erwachen. Pixar tappt hier in eines der spannendsten Gebiete überhaupt: Erwachsenwerden. Gemeinsam mit dem einzigartigen Ansatz von Alles steht Kopf, könnte uns eines der besten Sequel überhaupt erwarten.

