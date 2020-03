Vor Disney+-Start: Alle Pixar-Filme vom besten bis zum schlechtesten

Am 24. März startet Disney+ in Deutschland inklusive der besten Pixar-Filme. Wir haben die 21 bisherigen Animationsfilme einer Prüfung unterzogen und in einer Liste gerankt.

Der computeranimierte Pionier Toy Story von 1995 wurde für alle folgenden Pixar-Filme zur Blaupause, die Originalität, Ideenreichtum, Humor und glühenden Humanismus vorgibt. Mittlerweile durchziehen das Pixar-Studio stabile Tentpole-Stangen, aus einträglichen und erfolgreichen Filmen wurden Reihen. Auch hier erweist sich Pixar fast immer als Kreativschmiede mit Gespür für den ungewöhnlichen und so letztlich einzig richtigen Weg. Interessiert ihr euch für ein Abo bei Disney+ ? Unter dem Link könnt ihr euch informieren oder ein Abo abschließen: Bei diesem Link handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit einem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Mit Disney+ könnt ihr Pixar neu entdecken Wenn am 24. März 2020 Disney+ in Deutschland startet, dann könnt ihr nicht nur auf einen Schlag die Marvel-Filme, Zeichentrick-Klassiker und die Star Wars-Serie The Mandalorian gucken. Auch zahlreiche Pixar-Filme stehen uns dann zur Verfügung. In unserem Ranking erfahrt ihr, welche sich für euch wirklich lohnen - und warum. Wie kam das Pixar-Ranking zustande? Wir haben alle 21 Pixar-Filme seit 1995 gesehen, uns für eine Woche in einen stickigen Raum eingeschlossen, und heraus kam die folgende mit Schweiß und (Herz-)Blut getränkte Liste. Um jeden Platz wurde ein ausgiebiger rhetorischer Kampf ausgefochten. Soll heißen: Jeder Film in dieser Pixar-Liste hat sich seinen Platz verdient, obschon gerade auf den vorderen Rängen Details ausschlaggebend waren. Nach dem Start des neusten Pixar-Films Onward: Keine halben Sachen am 05.03.2020, werden wir auch das magische Abenteuer der Lightfoot-Brüder mit in die Liste aufnehmen. Wo wären eure Pixar-Favoriten gelandet?