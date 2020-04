Der beste Avengers im TV: Schaut den MCU-Kracher live mit Moviepilot

ProSieben zeigt morgen den ersten Avengers-Film und wir wollen ihn mit euch zusammen sehen. Lest hier, was euch im Live-Blog zu dem Marvel-Event erwartet.

Am kommenden Samstag zeigt ProSieben den allerersten Marvel's The Avengers-Film. Und weil ihr gerade sowieso alle Zuhause rumsitzt, dachten wir, wir nutzen das für eine Art (Un)public Viewing. Das bedeutet: Wer Bock hat, den Karsamstagabend mit ein paar anderen Moviepilot-Stubenhockern und Thor und Co. zu verbringen, sollte sich jetzt schon mal einen Alarm einstellen. Ich blogge hier ab Samstag 20 Uhr live.

Warum gerade Marvel's Avengers?

Avengers 1 ist vielleicht nicht jedermanns Filmliebling. Als erster Team-Einsatz im MCU ist er aber eins der größten und prägendsten Kinoereignisse der vergangenen Jahre, mit dem jeder irgendwas anfangen kann. 2012 kam er in die Kinos, viel ist seitdem passiert. Wie hat sich unser Blick auf Avengers 1 und das MCU generell verändert?

Star Wars, MCU, X-Men und mehr bei Disney+

Über den Link könnt ihre euch über Disneys Streamingdienst informieren und ein Abo abschließen. Damit unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei Moviepilot einen Überblick über das komplette Streaming-Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

MCU-Fans, MCU-Skeptiker und gerne auch MCU-Feinde (wenn sie nett bleiben) sind herzlich eingeladen zum Kommentieren und Mitlesen.

Was passiert am Samstag zur Avengers-Ausstrahlung bei Moviepilot?

Ich begleite den Avengers-Rewatch bei ProSieben live, achte auf bisher übersehene Details und Seltsamkeiten, die der Zahn der Zeit hervorgenagt hat.

Außerdem versorge ich euch in den (zahlreichen und langen) ProSieben-Werbepausen mit allerlei Attraktionen zum MCU. Euch erwarten Quizze, Persönlichkeitstest und Videos von unserem Mann bei YouTube, Yves.

von unserem Mann bei YouTube, Yves. Esther und Andrea treiben bei Instagram Schabernack in Echtzeit.

Moviepiloten schauen Avengers: Warum ihr unbedingt dabei sein solltet

Die eigentliche Attraktion sollte aber bestenfalls das gemeinsame Schauen an sich darstellen. Je mehr Moviepiloten sich in den Kommentaren beteiligen, desto besser. Für etwa drei Stunden sind wir ein großer Marvel-Klumpen, der gemeinsam vom Sofa aus den Ur-Avengers beim Kampf gegen Loki zuschaut. Wir sind die digitale Ausformung dieses epischen Bildes:



© Marvel Die Schawarma-Szene in Avengers

Daraus ergibt sich auch gleich eine der Fragen, die wir beim gemeinsamen Schauen klären müssen: Zeigt ProSieben bei den TV-Ausstrahlungen eigentlich die berühmten MCU-Abspannszenen? Außerdem: Wie viele Wörter sagt Hulk? Warum sind Thors Augenbrauen getönt?

Avengers bei ProSieben und Moviepilot: Wann geht es los?

Um 20.15 Uhr startet bei ProSieben die Ausstrahlung.

Sie dauert bis 23.05 Uhr.

Die Daten gelten auch für ProSieben Österreich und ProSieben Schweiz.

Der Live-Blog startet um 20.00 Uhr

So lange die Ausstrahlung läuft, bin ich auch am Live-Bloggen. Wir machen es uns den Abend über zusammen mal so richtig gemütlich auf dem großen Moviepilot-Sofa, legen die Füße hoch, snacken was, lassen es uns gut gehen und sehen zu, wie seltsam verkleidete Helden übermenschliche Probleme lösen.