Der beste Batman aller Zeiten? Der DC-Film mit Robert Pattinson hat das Zeug zum dreckigen Superhelden-Kracher

Der neue Batman-Film mit Robert Pattinson kann der nächste große DC-Kracher werden. Im Video-Special erfahrt ihr, warum der Blockbuster ein besonderes Ereignis verspricht.

Wenn DC so weitermacht wie momentan, kann die Comicfilm-Schmiede zukünftig sogar Marvel schlagen. Diese Meinung hat jedenfalls unser Video-Redakteur Yves, der von aktuelleren Blockbustern wie Joker und dem neuen The Suicide Squad sehr begeistert ist.

Durch die positive Entwicklung von DC ist Yves auch schon ganz heiß auf den kommenden Batman-Film mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. In einem neuen Video erklärt er euch, wieso The Batman das Zeug zum düsteren Superhelden-Kracher hat.

Inspiration für nächsten Batman-Film: Batman-Comic The Long Halloween bei Amazon kaufen*

DC ist auf dem richtigen Weg und The Batman dürfte diese Wandlung verdeutlichen

Am Anfang seines Videos schwärmt Yves nochmal darüber, wie gut DC-Produktionen wie Joker und The Suicide Squad durch ihren Fokus auf starke Genres auch perfekt als eigenständige Filme ohne Comic-Universum-Zwänge funktionieren.

Schaut hier das Video voller The Batman-Hype von Yves:

The Batman: Darum wird der neue Film mit Robert Pattinson so besonders!

Nachdem Yves nochmal alle filmischen Entwicklungen von Batman zusammenfasst, kommt er auf das spannende Potenzial von The Batman zu sprechen. Gerade der Ansatz, dass der DC-Film eine Noir-getriebene Detektivgeschichte werden soll, verspricht ein einzigartiges Erlebnis. Die bisherigen Batman-Verfilmungen haben diese Facette des Dunklen Ritters bisher noch nie so richtig abgebildet.

Durch das bisher gezeigte Material in Form von Bildern und dem Trailer wirkt The Batman atmosphärisch außerdem jetzt schon wie ein finsterer Thriller von David Fincher. Stilistisch wird Yves sogar an das Comicfilm-Meisterwerk Sin City erinnert.

Dazu kommt das aufregende Talent vor und hinter der Kamera. Als neuer Bruce Wayne hält Yves Robert Pattinson für eine grandiose Wahl, da der Star durch Rollen wie in Der Leuchtturm für ihn zu den aktuell besten Schauspielern gehört.

Schaut hier noch einen Trailer zum abgefahrenen Der Leuchtturm!

Der Leuchtturm - Trailer (Deutsch) HD

Regisseur Matt Reeves hat ihn daneben mit seinen Planet der Affen-Filmen davon überzeugt, dass die Neuauflage eines bekannten Stoffs immer noch auf ihre Weise genial sein kann. Genau diesen Coup verspricht sich Yves dadurch auch von The Batman.

Zum Weiterlesen: Auf Batman hat sich noch keiner so intensiv vorbereitet wie Robert Pattinson



Der DC-Film mit Robert Pattinson und weiteren Stars wie Zoë Kravitz, Paul Dano und Colin Farrell soll am 3. März 2022 in den deutschen Kinos starten.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Glaubt ihr auch, dass The Batman ein besonderes Erlebnis wird?