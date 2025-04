Der beste Film am Ostermontag ist ein zeitloser Klassiker, den man immer wieder schauen kann

Die gelungene Mischung aus romantischer Komödie und Spionage-Thriller machten den heutigen TV-Tipp zu einem echten Klassiker. Hinzu kommen zwei unvergessliche Schauspiellegenden.

Der Klassiker Charade könnte vom Suspense-Meister Alfred Hitchcock selbst stammen, wurde aber von Stanley Donen inszeniert. Für Stilikone Audrey Hepburn ist der Krimi ein ungewöhnlich düsterer Film ihrer Vita, den die Schauspielerin mit ihrem Charme aufzulockern versteht. Trotz Mord und Verfolgungen kommt die Liebe darin aber nicht zu kurz. Ostermontag läuft der gelungene Genre-Mix Charade im TV.

Charade im TV: Audrey Hepburn und Cary Grant im Liebes-Krimi

Als die Amerikanerin Regina "Reggie" Lampert (Hepburn) aus ihrem Urlaub nach Paris zurückkehrt, macht sie eine böse Überraschung. Ihr Ehemann Charles ist weg und die Wohnung leer geräumt. Während Reggie versucht hinter das Geheimnis ihres Mannes zu kommen, bei dem es um viel Geld ging, wird sie von mehreren Männern bedroht. Hilfe erfährt sie nur von ihrer Urlaubsbekanntschaft Peter Joshua (Cary Grant), doch auch er scheint nicht immer die Wahrheit zu sagen.

Einer der besten Filme: Charade überzeugt mit Spannung und Herz

Obwohl Audrey Hepburn keine gelernte Schauspielerin war, heimste sie bereits mit ihrem ersten Film Ein Herz und eine Krone den Oscar ein. Ihre Leichtigkeit machte sie berühmt und genau die, kommt auch in Charade zum Vorschein. Trotz spannender Verfolgungsjagden und mehrerer Mordanschläge beweist Hepburn wiedermal ihr komödiantisches Talent. Gemeinsam mit Cary Grant gibt sie trotz eines Altersunterschieds von 25 Jahren ein überzeugendes Paar ab.

Dass der Genre-Mix bestens funktioniert, zeigen auch die Bewertungen unserer Community, denn Charade landet sowohl bei den besten Heist-Krimis, also auch bei den besten Romantischen Komödien in der Top 20. Kein anderer Film mit Hepburn hat so eine hohe Bewertung wie Charade erhalten, der mit sehenswerten 7,6 von 10 Punkten ausgezeichnet wurde. Wer bei Krimis gerne miträtselt, der wird von Charade bestens unterhalten.

Wer über die Osterfeiertage auch Serien-Nachschub braucht, der sollte sich diese gefeierte Sci-Fi-Serie nicht entgehen lassen, die ein bedrückendes Bild unserer Arbeitswelt zeichnet.

Wann läuft Charade mit Audrey Hepburn im TV?

Am Ostermontag, dem 21. April 2025 um 22:30 Uhr könnt ihr die gelungene Mischung aus RomCom und Krimi auf 3sat sehen. Die Wiederholung zeigt der Sender in der Nacht auf den 22. April um 02:30 Uhr. Eine weitere Gelegenheit habt ihr auf mdr am 29. April um 02:00 Uhr. Wer Charade im Fernsehen verpasst hat, kann ihn bei Amazon Prime kaufen oder leihen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.