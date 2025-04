"Wie Black Mirror, nur besser": Auf diese Sci-Fi-Serie ist sogar Black Mirror-Schöpfer Charlie Brooker neidisch

Bei Netflix ist mit Black Mirror eine der langlebigen Sci-Fi-Serien unserer Zeit zurückgekehrt. Doch eine Serie läuft ihr in Sachen Zukunftsvision den Rang ab.

Als Charlie Brooker die Science-Fiction-Serie Black Mirror vor 14 Jahren bei Channel 4 aus der Taufe hob, war das Konzept originell und zeitgemäß. Jede Folge entwarf eine Zukunftsvision voller satirischer Spitzen gegen die Gegenwart.

Seitdem ist die Serie nicht nur zu Netflix abgewandert, wo sie bereits in der 7. Staffel läuft. Sie ist auch zu so etwas wie dem Standard-Vergleich für andere Sci-Fi-Satiren geworden. Und eine davon scheint ihr den Rang abzulaufen. Zumindest, wenn wir den Bekannten von Charlie Brooker glauben. Diese nämlich nicht müde, die Sci-Fi-Serie Severance mit Adam Scott und Britt Lower zu empfehlen. Und das mit einem wenig schmeichelhaften Vergleich.

Warum Charlie Brooker neidisch auf Severance ist

Anlässlich der Pressetour für die neuen Black Mirror-Folgen hat Charlie Brooker dem Hollywood Reporter ein ausführliches Interview gegeben. In der letzten Frage wird (ganz unschuldig) gefragt, was die letzte neue Serie sei, die Brooker neidisch gemacht hat. Seine Antwort:

Es gibt auf jeden Fall eine Serie, die ich nicht gesehen habe, die mich aber neidisch macht. Leute sagen mir ständig, ich soll Severance schauen, und ich habe es mir bisher verkniffen, weil sie auch immer sagen: 'Oh, du wirst sie lieben. Sie ist ein bisschen wie Black Mirror, aber viel besser.'

Zum Start von Severance 2022 wurde die Serie in einigen Kritiken mit Charlie Brookers Sci-Fi-Satire verglichen. Außerdem hat Severance-Schöpfer Dan Erickson offen darüber gesprochen, dass Black Mirror eine der Inspirationsquellen für seine Serie war. Anders als bei der Netflix-Serie, wird in Severance jedoch eine durchgehende Story erzählt.

Auch interessant:

Das ist die Grundidee der Sci-Fi-Serie Severance

Mark arbeitet bei Lumon Industries und nimmt an einem speziellen Programm teil, das Beruf und Privatleben komplett voneinander trennt. Durch einen Eingriff verliert er bei Betreten des Büros alle privaten Erinnerungen – und umgekehrt. So wissen er und seine Kollegen Dylan und Irving während der Arbeit nichts über ihr Leben außerhalb der Firma. Umgekehrt sind ihre Arbeits-Persönlichkeiten ihren Privatpersonen völlig fremd.

Irgendwann beginnt Mark jedoch zu zweifeln: Ihm bewusst, dass das strikte Konzept von Lumon tiefgreifende ethische Fragen aufwirft.



Schaut euch den Trailer für Severance an:

Severance - S01 Trailer (Deutsch) HD

"Beklemmendes Bild der Arbeitswelt": Warum Severance gefeiert wird

Aus dieser Grundidee, die in der Tat wie die Beschreibung einer Folge von Black Mirror klingt, haben Schöpfer Dan Erickson und sein Team mittlerweile zwei Staffeln mit insgesamt 19 Episoden gesponnen. Bei Kritik und Publikum kommt die Serie sehr gut an. So vergibt die Moviepilot-Community eine Durchschnittswertung von 8,1 Punkten. Außerdem wurde die 1. Staffel mit dem renommierten Peabody Award ausgezeichnet. In der Begründung hieß es damals:



Severance entwirft ein beklemmendes Bild der modernen Arbeitswelt – geprägt von Regeln, Überwachung und monotoner Routine. Die Serie zeigt eindrücklich, wie emotionale und psychische Belastungen durch Kontrolle, ständige Anpassung und bedeutungslose soziale Interaktionen entstehen. [...] Für diese eindringliche Auseinandersetzung mit Themen wie Arbeit, Trauer, Kontrolle, Verbundenheit und dem Menschsein in einer zunehmend entfremdeten Welt wurde Severance mit dem Peabody Award ausgezeichnet.

Severance streamt im Abonnement von AppleTV+. Die neuen Folgen von Black Mirror sind derweil bei Netflix zu sehen.