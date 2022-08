Quentin Tarantinos Lieblingsfilm: Der berühmteste Satz des Meisterwerks hat eine völlig skurrile Geschichte

Der weiße Hai ist laut Quentin Tarantino der beste Film aller Zeiten. Der bekannteste Satz des Thrillers entstand allerdings aus einem Insider-Witz.

Quentin Tarantinos Liebling: Ikonischer Satz sollte eigentlich geizige Produzenten ärgern

Quentin Tarantino hat sich festgelegt: Der weiße Hai ist für ihn der beste Film aller Zeiten. Zu Recht: Steven Spielbergs Tier-Horror ist ein perfekt inszeniertes Spannungs-Meisterwerk, das von Fans seit 47 Jahren geliebt wird. Unter anderem wegen seiner ikonischen Sprüche. Der bekannteste davon,hat eine verblüffende Vorgeschichte.

Der Satz fällt in einer der packendsten Szenen des Films. Hai-Jäger Brody (Roy Scheider) und Quint (Robert Shaw) sind mit einem Fischerkahn auf der Suche nach dem großen weißen Ungetüm. Brody wirft achtlos Häppchen ins Meer, als das Monster plötzlich hinter ihm für einen Moment aus dem Wasser schnellt. Schockiert weicht er ins Steuerhaus zurück und wirft seinem Mitstreiter den berühmten Satz vor.

Schaut euch hier die bekannte Der weiße Hai-Szene auf Englisch an:

Die meisten Fans werden wissen, dass Scheider den Satz improvisierte (via IGN ). Viele werden aber den amüsanten Hintergrund nicht kennen. Der Dreh von Der weiße Hai war immens schwierig. Unter anderem litt er unter der Knausrigkeit der Produzenten, die für das Equipment nur ein winziges Bötchen mit minimaler Crew zur Verfügung stellten (via The Hollywood Reporter ). "Ihr braucht ein größeres Boot" wurde ihnen dabei so oft um die Ohren gehauen, dass sich der Satz als Insider-Witz etablierte.

Scheiders Improvisationstalent hatte also eine sehr naheliegende Ressource. Das macht den Moment allerdings nicht zunichte. Brody, der mit schockverzerrtem Gesicht und zwischen den Kiefern eingeklemmter Kippe den perfekt getimten Satz ausstößt, hatte quasi sofortigen Kult-Status. Die Set-Nörgelei schrieb sich in die Filmgeschichte ein.

Was ist eure Lieblingsszene aus Der weiße Hai?