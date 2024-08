Der beste Sci-Fi-Horror aller Zeiten kehrt in 7 Tagen zurück – und verwandelt den Weltraum wieder in gnadenlose Todesfalle

In einer Woche ist eine der besten Sci-Fi-Horror-Reihen endlich wieder im Kino zu sehen. Der neue Film verspricht dank eines Genre-Meisters, den ultimativen Weltraum-Schock zu entfesseln.

Im Weltraum hört dich niemand schreien, aber Milliarden von Zuschauer:innen sehen dir beim Todeskampf zu. Das gilt laut The Numbers für die Alien-Reihe, die in einer Woche mit Alien: Romulus erneut ins Kino kommt. Und für viele der beste Sci-Fi-Horror aller Zeiten ist. Die Vorzeichen für den neuen Film könnten nicht besser sein.

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Alien: Romulus an:

Alien Romulus - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Horror-Meister Fede Alvarez kehrt mit Sci-Fi-Reihe Alien zu den Anfängen zurück

Alien: Romulus dreht sich um eine Gruppe junger Kolonisator:innen, die in der Tiefe des Alls auf eine verlassene Raumstation namens Romulus treffen. An Bord findet das Team um Rain (Cailee Spaeny) eine mörderische Lebensform, die sie als Beute zu jagen beginnt.

Regisseur Fede Álvarez hat schon mit dem Evil Dead-Remake von 2013 und Don't Breathe sein Horror-Talent bewiesen. Mit der Romulus-Story führt er das Alien-Franchise zu seinen Anfängen zurück: Auch der erste Alien-Film von 1979 lebte in weiten Teilen von dem Grauen, im finsteren Weltraum einem monströsen Feind gegenüberzustehen.

Nichtsdestotrotz ist Alien: Romulus auch ein Neuanfang für das Franchise, dem Regisseur Ridley Scott mit Prometheus – Dunkle Zeichen und Alien: Covenant seit 2012 eine Prequel-Ausrichtung gab. Laut einem Variety -Interview soll Romulus dagegen zwischen den ersten beiden Filmen der Reihe spielen.

Wann kommt Alien: Romulus ins Kino?

Alien: Romulus läuft ab dem 15. August 2024 im Kino. Neben Cailee Spaeny werden unter anderem Isabela Merced (Sicario 2) und Archie Renaux (Shadow and Bone) vor der Kamera zu sehen sein. Franchise-Gründer Scott ist als Produzent an Bord.

