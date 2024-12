Der beste Sci-Fi-Thriller unserer Zeit geht endlich weiter und der neue Trailer ist gnadenlos: "Kein Happy End für euch"

Die 2. Staffel des Sci-Fi-Thrillers Severance geht in wenigen Wochen bei Apple TV+ online. Der ausführliche Trailer lässt hoffen, dass es endlich Antworten auf die vielen Fragen geben wird.

Anfang 2025 belohnt Apple TV+ endlich die Engelsgeduld der Severance-Fans. Ganze drei Jahre (!) haben sie nach dem nervenaufreibenden Cliffhanger aus der Debüt-Season auf eine Fortsetzung gewartet. Wie es in den neuen Folgen für die Mitarbeiter:innen von Lumen Industries weitergeht, zeigt nun der ausführliche Trailer zur 2. Staffel:

Severance - S02 Trailer (Deutsch) HD

Sci-Fi-Satire Severance: Eine der besten Serien der letzten Jahre

Ein Chip im Gehirn trennt das Arbeits-Ich (Innie) und das Privatleben-Ich (Outie) der Mitarbeitenden der Macrodata Refinement-Abteilung von Lumen Industries. So weiß die private Persönlichkeit nicht einmal, wofür es jeden Tag zur Arbeit geht – und die Arbeits-Persona kennt keine Welt außer die des Büros. In Staffel 1 fängt der neue Abteilungsleiter Mark S. (Adam Scott) jedoch an, Fragen zu stellen und stößt dabei auf nur noch mehr Rätsel statt Antworten. Unter anderem: Woran arbeitet die Firma überhaupt?

So geht es in Staffel 2 von Severance weiter: Nachdem einige aus dem Macrodata-Team zuletzt einen kurzen Blick ins Leben ihrer Outies werfen konnten, versucht Mr. Milchik (Tramell Tillman) Mark S. davon zu überzeugen, zur Arbeit zurückzukehren. Offenbar mit Erfolg, denn in der Vorschau sehen wir ihn plus Helly (Britt Lower), Irving (Jon Turturro) und Dylan (Zach Cherry) erneut in den aggressiv beleuchtenden Büroräumen. Dabei will er vor allem eines herausfinden: Was ist mit seiner totgeglaubten Frau Gemma (Dichen Lachman) geschehen, die in Staffel 1 als Arbeitsplatz-Therapeutin zu sehen war.

Doch die mysteriöse Vorgesetzte Mrs. Cobel (Patricia Arquette) warnt Mark bereits im Trailer: "Mark, es wird kein Happy End für euch beide geben."

Die von Dan Erickson geschaffene Serie wird von Ben Stiller inszeniert, den die meisten besser als Comedy-Darsteller kennen. Neu im Cast von Staffel 2 sind unter anderem Gwendoline Christie (Game of Thrones) und John Noble (Fringe).

Wann geht Staffel 2 von Severance online?

Zehn neue Folgen von Severance gehen ab dem 17. Januar 2025 wöchentlich bei Apple TV+ online. Damit ist die 2. Season der Sci-Fi-Arbeitsplatzsatire sogar eine Folge länger als die 1. Staffel: Überstunden sozusagen.