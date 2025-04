Der bisher beste Blick auf den neuen Superman: 2 Minuten und 17 Sekunden, die für absolute Gänsehaut sorgen

Wenn euch der erste Trailer zu James Gunns Superman-Film nicht überzeugen konnte, solltet ihr unbedingt einen Blick in das jüngste Video zum neuen DC-Blockbuster werfen.

Nachdem mit Creature Commandos der Grundstein des großen DC-Reboots in Serienform gelegt wurde, erwartet uns im Sommer der erste Kinofilm des neuen Cinematic Universe, namentlich Superman. Inszeniert wurde dieser von Guardians of the Galaxy-Regisseur James Gunn, der zusammen mit Produzent Peter Safran ebenfalls die kreativen Zügel für die Ausrichtung der DC-Generalüberholung in Händen hält.

James Gunn enthüllt neuen Blicke hinter die Kulissen des Superman-Reboots mit David Corenswet

Der erste Trailer zu Superman lässt definitiv einen aufregenden Superhelden-Blockbuster erwarten, für den epische Action und Humor kein Widerspruch sind. Dennoch waren bisher nicht alle Reaktionen auf das gezeigte Material positiv. Wie bei jedem neuen DC-Film nehmen die Fans alles genau unter die Lupe. Doch das jüngste Featurette dürfte selbst bei den größten Skeptiker:innen für Gänsehaut sorgen.

Hier könnt ihr die neue Vorschau zu Superman schauen:

Superman - Behind the Scenes Look (Deutsch) HD

Mit atmosphärischen Behind-the-Scenes-Aufnahmen und dem Vermächtnis von Richard Donners Superman im Rücken stellt James Gunn in dem Video eine Superman-Vision vor, die neugierig macht. Einerseits scheint das Reboot sehr in der Tradition des ersten Leinwandausflugs des Mannes aus Stahl zu stehen. Andererseits strahlen die Bilder etwas Frisches und äußerst Dynamisches aus, das es so noch nicht zu sehen gab.

Darüber hinaus teilte Gunn ein neues Bild von den Dreharbeiten mit den zwei Stars des Films: David Corenswet (Superman) und Rachel Brosnahan (Lois Lane).

Bereits in der Vergangenheit verwies Gunn auf Grant Morrisons meisterhaften Comic All-Star Superman als eine seiner großen Inspirationen für den Film. Im Gegensatz zu vielen anderen DC-Geschichten, die von Düsternis durchzogen sind, wagt Morrison einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft des Superhelden, der trotzdem nicht auf die große Tragik verzichtet, die den Figuren aus dem Hause DC meist zugrunde liegt.

DC-Neustart: Wann startet der neue Superman im Kino?

Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis James Gunns Superman die Kinos erobert. Am 10. Juli 2025 landet die neueste Version des DC-Helden in den hiesigen Lichtspielhäusern. Knapp ein Jahr später, im Juni 2026, folgt seine Cousine Supergirl (gespielt von House of the Dragon-Star Milly Alcock) mit ihrem eigenen Kinofilm.