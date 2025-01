Der bisher beste Filme des Jahres kommt schon in 8 Tagen ins Streaming-Abo

Noch vor Ende des Monats erscheint der bisher beste Film des Jahres im Streaming-Abo. Daniel Craig spielt darin eine seiner erstaunlichsten Rolle und verabschiedet sich endgültig von James Bond.

Im Januar von den besten Filmen des Jahres zu reden, ist natürlich immer ein Wagnis. Immerhin erwarten uns noch elf weitere Monate und viele Festivals, die mit ungeahnten Entdeckungen aufwarten können. Ausgehend von den deutschen Kinostarts gab es 2025 aber schon einige starke Sachen auf der großen Leinwand zu sehen. Mit Queer ist sogar schon ein Meisterwerk gestartet.

Nur vier Wochen nach seinem Leinwanddebüt erscheint der neue Film von Challengers-Regisseur Luca Guadagnino als Stream. Ab dem 30. Januar 2025 könnt ihr die Verfilmung von William S. Burroughs' gleichnamiger Literaturvorlage bei Mubi im Abo schauen.

Nach Challengers hat Luca Guadagnino mit Queer ein weiteres Meisterwerk geschaffen

Queer entführt in die 1950er Jahre und stellt uns einen nach Mexiko-Stadt geflüchteten US-Amerikaner vor: William Lee (Daniel Craig). Weit ab seiner Heimat verliert er sich in Alkohol und Drogen, bis er auf den geheimnisvollen Ex-Soldaten Eugene Allerton (Drew Starkey) trifft, der ihm nicht mehr aus dem Kopf geht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Queer schauen:

Queer - Trailer (Deutsch) HD

Obwohl Eugene viel Zeit mit Lee verbringt, hält er diesen stets auf Distanz. Lee kann ihn schließlich aber doch dazu überreden, mit ihm eine Reise durch Südamerika zu unternehmen – auf der Suche nach einer Pflanze namens Yage, die im Dschungel von Ecuador wächst und von der sich Lee eine telepathische Wirkung erhofft.

So geradlinig die Geschichte klingt: Guadagnino versteht Queer überwiegend als einen Film, der über seine Stimmungen und Bilder erzählt wird. Mal verträumt, mal rätselhaft, mal verliebt, hoffnungslos, bedrohlich. In wunderschönen, schlichten 35-mm-Aufnahmen kommt Lees Einsamkeit, seine Sehnsucht und sein Verlangen zum Ausdruck.

Bald im Streaming-Abo: Daniel Craig entfernt sich mit Queer so weit wie noch nie von James Bond

Obwohl sich Queer auf den ersten Blick nicht mehr von Challengers unterscheiden könnte, schlummern unter der Oberfläche beider Filme zerbrechliche Körper und unerfüllte Seelen, die sich nichts mehr wünschen, als wahrgenommen zu werden. Vor allem Daniel Craig kann sich hier von einer Seite zeigen, die wir viel zu selten sehen.

Als James Bond hat er zwar öfter durchblicken lassen, dass dieser Berserker von einem Geheimagenten ebenfalls eine zerbrechliche Seite besitzt. So sehr wie in Queer konnte er sich aber noch nie von dem Rollentypus entfernen, den man zuerst mit ihm assoziiert. Craig geht in der tragischen Geschichte des Films komplett auf.

Zwischen Schweißperlen auf der Stirn und weißen Leinenanzügen, die sich mehr und mehr den Brauntönen der Umgebung anpassen, verliert sich Craig im Dschungel. Ohne Drew Starkeys nicht weniger beeindruckende Performance würde aber ein wichtiger Teil fehlen. Kein Wunder, dass die Kamera wie hypnotisiert an den beiden klebt.

Queer streamt ab dem 30. Januar 2025 bei Mubi. Neben Craig und Starkey gehören Jason Schwartzman, Henrique Zaga und Lesley Manville zum Cast.