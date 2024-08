Der bisher erfolgreichste Film des Jahres ist fürs Heimkino vorbestellbar: Sichert euch das schicke Steelbook schon jetzt

Noch ist Alles steht Kopf 2 der erfolgreichste Film des Jahres, auch wenn ein Blockbuster ihm dicht auf den Fersen ist. Sichert euch schon jetzt Pixars emotionsgeladenen Familienfilm fürs Heimkino.

Dieses Jahr haben es schon einige Blockbuster auf die Kinoleinwand geschafft und klar ist: Sequels und Prequels führen die Bestenliste an, auf Platz 1 findet sich (noch) die Disney Pixar Fortsetzung Alles steht Kopf 2. Hier kommen noch mehr Gefühle zum Vorschein und stellen das Leben von Teenager Riley ordentlich auf den Kopf.

A lles steht Kopf 2 liegt (noch) auf Platz 1 der erfolgreichsten Filme 2024

Schon allein mit dem Eröffnungswochenende spielte Alles steht Kopf 2 das Budget von 200 Millionen US-Dollar wieder ein. In Amerika kam der Animationsfilm auf 155 Millionen und international auf weitere 140 Millionen (via Box Office Mojo ), was für Pixar der zweitbeste Start nach Die Unglaublichen 2 ist. Mittlerweile steht der Film bei einem Einkommen von 1,6 Milliarden und damit auf Platz 1 der erfolgreichsten Filme 2024.

Ob das so bleiben wird, ist abzuwarten, denn Deadpool & Wolverine ist dem Animationshit mit aktuell 1,2 Milliarden dicht auf den Fersen, legte mit insgesamt 438 Millionen weltweit den achtbesten Kinostart aller Zeiten hin und erschien einen Monat später in den Kinos als Alles steht Kopf 2. Momentan gibt es beide Filme noch auf der großen Leinwand zu sehen. Bleibt also abzuwarten, ob der blutige Marvel-Hit den familienfreundlichen Pixar-Film noch vom Thron stoßen kann.

Darum geht es in der Disney-Fortsetzung Alles steht Kopf 2

Riley ist im zweiten Teil zum Teenager gereift, was bedeutet, sie steckt voller Emotionen. So bekommen Wut, Ekel, Angst, Kummer und Freude plötzlich Gesellschaft in der Kommandozentrale von Zweifel, Neid, Ennui (Langeweile) und Peinlich. Da wird es nicht nur eng, sondern auch richtig chaotisch in Rileys Gefühlswelt, während die Emotionen in ein neues Abenteuer geraten.

