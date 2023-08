Der blutigste Horror-Film 2022 jetzt bei Amazon Prime: "Habe in mein Popcorn gekotzt"

Amazon Prime hat ein richtig fieses Horror-Doppel in sein Streaming-Programm aufgenommen. Ab sofort könnt ihr euch bei der Terrifier-Saga gruseln ... und eventuell auch übergeben.

In den vergangenen Jahren gab es viele Horror-Hypes. Einer ist besonders in Erinnerung geblieben: Terrifier 2. Die 2022 erschienen Fortsetzung des Clown-Horrors Terrifier aus dem Jahr 2016 sorgte im Zuge seiner Veröffentlichung für extreme Publikumsreaktionen, die den Film in eine virale Sensation verwandelten.

Als Terrifier 2 in den USA in den Kinos lief, gab es Berichte von Ohnmachtsanfällen und vollgekotzten Popcorntüten. Doch was steckt wirklich hinter dem Hype? Ab sofort könnt ihr euch bei Amazon Prime selbst ein Bild von den Terrifier-Filmen machen. Der Streaming-Dienst zeigt beide Teile der blutrünstigen Saga um Art the Clown.

Zweiteiliges Horror-Epos: In der blutrünstigen Terrifier-Saga schockt euch Ar the Clown weg

Die Geschichte von Terrifier beginnt – wie sollte es anders sein – in einer schicksalhaften Halloween-Nacht. Die Freundinnen Dawn und Tara wollen eigentlich nur auf eine Party gehen, da laufen sie einer äußerst gruseligen Gestalt über den Weg. Schnell wird klar, dass es sich hierbei um kein detailliertes Kostüm handelt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Terrifier 2 schauen:

Terrifier 2 - Trailer (Deutsch) HD

Die jungen Frauen laufen dem erbarmungslosen Killer-Clown Art direkt in die Hände. Was folgt, ist ein 80-minütiges Blutbad, das vom zweiten Teil nochmal an Härte betroffen wird. Mit Terrifier 2 entfesselt Regisseur Damien Leone, das kreative Mastermind hinter der Reihe, einen 138-minütigen Horrortrip, der ordentlich schockt.

