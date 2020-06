Der Deadpool-Kopf für Daheim ist Marvels Alexa - nur witziger und nutzloser

600 Sprüche hat der interaktive, elektronische Deadpool-Kopf von Hasbro drauf. In Deutschland ist gemeine Teil jetzt auch verfügbar. Seht hier den Werbespot.

Ist das nicht das, was unserem leeren Leben noch gefehlt hat? Eine körperlose Beleidigungsmaschine, die sich über uns und das Marvel-Universum lustig macht? Der Spielzeughersteller Hasbro bietet genau das an: den sprechenden Deadpool-Kopf für die eigenen 4 Wände, den Kühlschrank, das Bett. Und vielleicht auch eine zarte Freundschaft.

Preis und Funktionen: Erfahrt hier mehr über den elektronischen Deadpool-Kopf

Deadpool-Kopf mit 600 Sprüchen Zum Deal Bei Amazon bestellen

Alles in allem kommt der Deadpool-Kopf daher wie eine ziemlich fiese, alltagsbegleitende K.I. im Stil von Alexa. Nur ist der "interaktive, elektronische Marvel Legends Deadpool Premiumkopf" wahrscheinlich sogar kompetenter als diese Haushaltshelfer. Zumindest im zwischenmenschlichen Bereich.

Der Teaser liefert euch einen Vorgeschmack auf den Deadpool-Kopf

Teaser-Deadpools-Head

Siri und Co. können, wenn gute Laune vonnöten ist, zwar ein, zwei zahme Witzchen ausspucken, drücken sich sonst aber eher trocken aus. Der Deadpool-Kopf ist da lockerer drauf, wird euch aber keine Einkaufslisten schreiben. Er ist witzig, aber vollständig nutzlos.

Marvels Deadpool: Ein kleine Auswahl der Fähigkeiten des Hasbro-Kopfes

Deadpool kann Sprüche wiedergeben.

Freunde oder Familienangehörige beleidigen.

Er ist mit über 600 Sounds und Sätzen, ausdrucksstarker Mimik und Bewegungen ausgestattet.



Mit der dazugehörigen App steuert ihr die Funktionen.

Wer dem Deadpool-Kopf die Stimme liefert, ist nicht bekannt. Ryan Reynolds, der den Merc with a Mouth in den Kinofilmen spielt, ist es wahrscheinlich nicht. Der Sprecher trifft den ironischen Tonfall des Antihelden aber ganz gut. So verwandelt er das stille Heim in einen postmodernen Marvel-Film.

Braucht ihr den Deadpool-Kopf für euer Zuhause?