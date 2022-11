Der erfolgreichste Film aller Zeiten ist plötzlich wieder bei Disney+ und der Grund liegt auf der Hand

Als Vorbereitung für den Sci-Fi-Blockbuster Avatar 2 gibt es den Erstling jetzt wieder auf Disney+. Aber warum wurde der Film zwischenzeitlich aus dem Programm genommen?

Avatar - Aufbruch nach Pandora ist nicht nur der erfolgreichste Film aller Zeiten, sondern für viele auch einer der besten. Umso besser, dass es James Camerons Großwerk wieder bei Disney+ gibt. Aber warum hatte das Mäusestudio den Film überhaupt aus dem Angebot geworfen? Der Grund hat natürlich mit dem bevorstehenden Sequel Avatar 2: The Way of Water zu tun.



Kein Avatar bei Disney+: Vor Avatar 2 sollten die Fans nochmal ins Kino gehen

Der wird schließlich zum Ende des Jahres im Kino erscheinen. Taktisch klug brachte Disney den Erstling kürzlich noch einmal ins Kino. Die Sci-Fi-Fans müssen über zehn Jahre nach dem ursprünglichen Leinwandstart des Films schließlich noch einmal die Erinnerung auffrischen.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit war der Rauswurf des ersten Avatars aus den Disney+-Beständen Teil dieser Strategie. Immerhin sollte die Community noch einmal fleißig die Kinosääle füllen, um den erfolgreichsten Film aller Zeiten ein weiteres Mal einen Geldsegen zu bescheren. Der Plan ging auf. Das Sci-Fi-Epos spielte laut Box Office Mojo im zweiten Durchlauf stattliche 75 Millionen US-Dollar ein.

Wann kommt der Sci-Fi-Kracher Avatar 2 ins Kino?

Der Reiz des zweiten Kinogangs scheint abgeebbt, und folglich ist Avatar wieder bei Disney+ zu finden. Wer ihn also vor Teil 2 als Stream sehen möchte, hat dazu erneut die Möglichkeit. Starttermin für Avatar 2 ist der 14. Dezember 2022.

