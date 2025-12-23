Der erfolgreichste Weihnachtsfilm überhaupt ist auch dieses Jahr wieder vorne in den Netflix-Charts dabei

Es weihnachtet sehr in den Film-Charts von Netflix. Mit einem Animationsfilm, der immer noch der erfolgreichste Weihnachtsfilm überhaupt ist.

Wer an die erfolgreichsten Weihnachtsfilme aller Zeiten denkt, hat sicherlich den ein oder anderen Klassiker im Sinn. Vielleicht Kevin - Allein zu Haus oder eine Adaption von Eine Weihnachtsgeschichte? Nah dran, aber falsch gedacht: Seit 2018 ist der finanziell lukrativste Weihnachtsfilm Der Grinch – nicht die Live-Action-Adaption mit Jim Carrey, sondern der Animationsfilm von Universal und Illumination. Laut Box Office Mojo nahm der international 553 Millionen US-Dollar ein und schlägt somit sogar die beiden Kevin-Filme.

Die Film-Charts von Netflix werden immer noch von einem koreanischen Katastrophenfilm angeführt, einen Tag vor Heiligabend steht der grüne Weihnachtsmuffel aber direkt auf Platz 2 auf dem nächstbesten Treppchen.

Der Grinch ist seit 68 Jahren ein Teil von Weihnachten

Die Geschichte des flauschig-grünen Weihnachtshassers geht auf das Kinderbuch Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat von Dr. Seuss zurück, das bereits 1957 erschien. In der Dekade darauf folgte der Animationskurzfilm Die gestohlenen Weihnachtsgeschenke, der seitdem vor allem in den USA fest zum jährlichen Unterhaltungsprogramm zu den Feiertagen gehört. Im Jahr 2000 steuerte Ron Howard die Realverfilmung Der Grinch bei, ehe Scott Mosier und Yarrow Cheney 2018 den abendfüllenden 3D-Animationsfilm herausbrachten, der jetzt bei Netflix chartet.

Benedict Cumberbatch spricht den Grinch in der englischen Originalversion, in der deutschen Fassung ist Otto Waalkes zu hören. Die Geschichte dreht sich nach wie vor um das wuschelige Wesen, das abseits der Stadt Whoville auf einem Berg lebt und den liebenswürdigen Whos das Weihnachtsfest vermiesen will. Zu diesem Zweck macht er sich daran, die Geschenke aus Whoville zu stehlen. Doch vielleicht wartet auch auf ihn noch ein kleines Weihnachtswunder, das sein Herz wachsen lässt.

So sehen die Film-Charts von Netflix aktuell aus:

Ihr seht schon: Bis auf den Grinch gibt sind Weihnachtsfilme fast schon wieder passé in den Netflix-Charts. Mit der X-Mas-RomCom My Secret Santa ist immerhin noch eine Eigenproduktion des Streamers in der Top 10 vertreten.