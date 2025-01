Der erste Auftritt von Batman im neuen DC-Universum von James Gunn ist da – so sieht er aus

Guardians of the Galaxy-Mastermind James Gunn startet das DC-Universum neu. Den Superman-Trailer haben wir schon gesehen, jetzt können wir einen ersten Blick auf den neuen Batman erhaschen.

Fans haben spätestens seit dem Trailer zu Superman starke Meinungen zum DC-Neustart von Filmemacher James Gunn (Guardians of the Galaxy, The Suicide Squad). Nun gesellt sich der finstere Kollege des Mannes aus Stahl hinzu und es gibt auch schon einen ersten Blick auf ihn und das neue Batman-Kostüm. Allerdings nicht in Live-Action-Form, sondern im Rahmen der Animationsserie Creature Commandos, die den Startschuss für Gunns DC-Revolution darstellte:

Der neue Batman ließ sich im Rahmen der 6. Creature Commandos-Episode blicken (via Comic Book ). In dieser nimmt Doctor Phosphorus sich vor, zum neuen Crime-Boss von Gotham City zu werden, was den dunklen DC-Ritter natürlich prompt auf den Plan ruft.

In Deutschland ist die Animationsserie leider noch nicht angekommen.

Batman im DCU: Was ist bisher geplant?

Batman wird also Teil des neuen DCU werden. Bliebt nur die offensichtliche Frage offen: Gibt der muskulöse Batman, den wir kurz in der Animationsserie sehen, einen akkuraten Hinweis darauf, was Gunn später in den DCU-Realfilmen vorhat? Bisher wurde kein Darsteller für die ikonische Bat-Rolle bestätigt. Aber laut eines James Gunn-Interviews mit Rotten Tomatoes gibt es einen guten Grund für die schemenhafte Bat-Darstellung in Creature Commandos:

Als sie mir [die Episode] erstmals zeigten, war noch viel mehr Batman drin. Ich sagte dazu: 'Ich bin nicht bereit, mich darauf, darauf und darauf festzulegen.' Deshalb meinte ich: 'Mehr Silhouetten!'

Gotham City erinnert jedenfalls stark an die Batman-Animationsserie aus den 90ern, während sich der Grünstich sogar auf die stilisierte Kunstwelt der Matrix-Filme beziehen könnte. Seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die bestätigten Filme für die erste DCU-Phase namens Chapter One: Gods and Monsters sind:

Zumindest Clayface und The Brave and the Bold beziehen sich indirekt auf Batman, da es sich zum einen um einen Comic-Schurken und zum anderen um die sogenannte Bat-Familie handelt. Gleichzeitig wird an einer Fortsetzung zu The Batman mit Robert Pattinson als Bruce Wayne gearbeitet, der nicht zu Gunns DCU zählt.

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Disney+ und Co.

Im Jahresrückblick auf das Jahr bei Netflix, Disney+, Apple TV+ und Co. diskutieren wir, welche Streaming-Filme 2024 ein Muss sind und geben euch 10 Empfehlungen mit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Auswahl der besten Streaming-Filme des Jahres reicht dabei von Action-Überraschungen und mitreißenden Abenteuerfilmen bis zu intensiven Dramen. Aber auch Komödien und Dokus sind dabei.