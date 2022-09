Der erste Film über den Johnny Depp/Amber Heard-Prozess ist fertig und hier ist der Trailer

Hot Take: The Depp/Heard Trial dreht sich um die gerichtliche Auseinandersetzung zwischen Johnny Depp und Amber Heard. Jetzt ist der erste Trailer zur Verfilmung des Prozesses erschienen.

Eines der größten Medienereignisse des Jahres war der Prozess Johnny Depp gegen Amber Heard. Vom 11. April bis zum 1. Juni 2022 saßen sich die beiden im Gerichtssaal gegenüber. Wenige Monate später erscheint dazu der erste Film – und wir reden nicht von einer dokumentarischen Nachbereitung des Falls.

Nein, Hot Take: The Depp/Heard Trial ist ein Spielfilm, der die Ereignisse dramaturgisch aufbereitet. Entstanden ist er für den US-amerikanischen Streaming-Dienst Tubi. Lange Zeit war nicht viel über das Projekt bekannt. Kurz vor der Premiere wurde nun ein erster Trailer veröffentlicht, der uns die ersten bewegten Bilder zeigt.

Der erste Trailer zu Hot Take: The Depp/Heard Trail

Hot Take: The Depp Heard Trial - Trailer (English) HD

Besonders spannend bei einem solchen Projekt ist die Besetzung. Wer spielt Johnny Depp? Wer Amber Heard? Die Prozess-Verfilmung setzt auf eher unbekannte Namen. Nachfolgend findet ihr den Hauptcast.

Hier findet ihr alle weiteren Infos zur Besetzung des ersten Johnny Depp-/Amber Heard-Films. Geschrieben wurde Hot Mess: The Depp/Heard Trial Film von Guy Nicolucci, der zuvor u.a. an der Daily Show arbeitete. Sara Lohman (Secrets in the Woods) fungierte als Regisseurin des jetzt schon umstrittenen Projekts.

Wann startet Hot Take: The Depp/Heard Trial?

Hot Take: The Depp/Heard Trial feiert am 30. September 2022 seine Premiere, also rund vier Monate nach dem Endes des Prozesses. Tubi konnte offenbar nicht schnell genug mit einem filmischen Beitrag auf die gerichtliche Auseinandersetzung der beiden Hollywood-Stars reagieren. Wann und wie der Film nach Deutschland kommt, ist unklar.



