Wer spielt Johnny Depp und Amber Heard? So sieht die Besetzung der ersten Verfilmung des Prozesses aus

Bei Hot Take: The Depp/Heard Trial handelt es sich um die erste Verfilmung des Prozesses Johnny Depp gegen Amber Heard. Wir haben den Cast für euch aufgeschlüsselt.

Der Prozess Johnny Depp gegen Amber Heard sorgte von April bis Juni für großes Aufsehen. Sämtliche Medien berichteten über die Schlammschlacht im Gerichtssaal. Da dauerte es nicht lange, bis diverse Projekte zu dem Ereignis in Auftrag gegeben wurden. Mit Hot Take: The Depp/Heard Trial erscheint in Kürze die erste Verfilmung.

Hot Take: The Depp/Heard Trial wurde exklusiv für den Stremaing-Dienst Tubi produziert und feiert vier (!) Monate nach Ende der gerichtlichen Auseinandersetzung seine Premiere. Offenbar konnten die Verantwortlichen den Stoff nicht schnell genug umsetzen. Nachfolgend findet ihr die vier Hauptdarsteller:innen im Überblick.



Hot Take-Besetzung: Mark Hapka spielt Johnny Depp

© KVH Media Group/Saban Films Mark Hapka und Johnny Depp

Mark Hapka übernimmt in Hot Take: The Depp/Heard Trial die Rolle von Johnny Depp. Er ist seit Ende der 2010er Jahre als Schauspieler aktiv und war in den vergangenen Jahren vor allem in Kurz- und TV-Filmen zu sehen. Sein bekanntester Film ist bis dato Parallels – Reise in neue Welten aus dem Jahr 2015.

Hot Take-Besetzung: Megan Davis spielt Amber Heard

© DCFilm Productions/Warner Megan Davis und Amber Heard

Für die Rolle von Amber Heard konnte Megan Davis gewonnen werden. Von Kurzfilmen bis hin zur Weihnachts-RomCom: In ihrer Filmographie finden sich viele verschiedene TV-Rollen wieder. Auch in einigen Serien war sie zu sehen, etwa American Horror Story über 2 Broke Girls. Meist handelt es sich dabei aber nur um sehr kleine Rollen.

Hot Take-Besetzung: Melissa Marty spielt Camille Vasquez

© MarVista Entertainment Melissa Marty in Dangerous Company

Bei Camille Vasquez handelt es sich um die Anwältin, die Johnny Depp vor Gericht vertreten hat. In Hot Take: The Depp/Heard Trial wird sie von Melissa Marty verkörpert, deren Karriere noch recht jung ist. Ihr Debüt gab sie 2014 in Jane the Virgin. Mit Seattle Firefighters ergatterte sie ihre erste wiederkehrende Nebenrolle.

Hot Take-Besetzung: Mary Carrig spielt Elaine Bredehoft

© NBC Mary Carrig in Law & Order: True Crime

Abgerundet wird der Hauptcast von Hot Take: The Depp/Heard Trial von Mary Carrig, die als Elaine Bredehoft, Amber Heards Anwältin, zu sehen ist. Seit Anfang der 1990er Jahre taucht Carrig in diversen TV-Produktionen auf, etwa Law & Order: True Crime und Schatten der Leidenschaft. Zuletzt spielte sie außerdem in mehreren Kurzfilmen mit.

Jetzt im Heimkino: Der erfolgreichste Film des letzten Jahres *

Keine großen Namen: Für die erste Verfilmung des Depp/Heard-Prozess hat man sich vor allem Schauspielende aus der US-amerikanischen TV-Landschaft gesichert. Hot Take: The Depp/Heard Trial feiert am 30. September 2022 seine Premiere bei Tubi. Wann und wie der Film nach Deutschland kommt, ist aktuell noch nicht bekannt.

